ABD - Galler maçında kazanan yok

HAJI WRIGHT OYUNDA

BALE SAHNEYE ÇIKTI

PUAN DURUMU

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.Amerika 36. dakikada Timothy Weah ile öne geçti. Lille forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında fileleri havalandırdı. Weah, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ağlarını havalandıran Pele'den sonra bunu başaran ilk isim oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı Amerika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.ABD'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 75. dakikada Joshua Sargent yerine oyuna dahil oldu.İkinci yarıda rakip kalede beraberlik arayan Galler, 80. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Gareth Bale geçti. 33 yaşındaki yıldız vuruşunda hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi. Galler, Bale'nin golüyle Dünya Kupası'nda tam 64 yıl sonra fileleri havalandırdı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından iki takım da Dünya Kupası'na bir puanla başladı.ABD, grupta ikinci maçta İngiltere ile karşılaşacak. Galler, İran ile kozlarını paylaşacak.Dünya Kupası'nda B Grubu'nda ilk maçların ardından puan durumu şu şekilde:Ahmed bin AliAbdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh (Katar)Turner, Dest (Dk. 74 Yedlin), Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah (Dk. 74 Perry-Acosta), McKennie (Dk. 66 Aaronson), Pulusic, Weah (Dk. 88 Morris), Sargent (Dk. 74 Wright)Hennessey, Williams (Dk. 79 Johnson), Davies, Mepham, Rodon, Roberts, Wilson (Dk. 90+3 Thomas), Ramsey, Ampadu (Dk. 90+5 Morrell), Bale, James (Dk. 46 Moore)Dk. 36 Weah (ABD), Dk. 81 Bale (Penaltıdan) (Galler)Dk. 11 Dest, Dk. 13 McKennie, Dk. 51 Ream, Dk. 90+10 Perry-Acosta (ABD), Dk. 40 Bale, Dk. 45+2 Mepham (Galler)