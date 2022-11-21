ABD - Galler maçında kazanan yok

Dünya Kupası'nda ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

ABD - Galler maçında kazanan yok
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Amerika 36. dakikada Timothy Weah ile öne geçti. Lille forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında fileleri havalandırdı. Weah, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ağlarını havalandıran Pele'den sonra bunu başaran ilk isim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Amerika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



HAJI WRIGHT OYUNDA

ABD'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 75. dakikada Joshua Sargent yerine oyuna dahil oldu.

BALE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda rakip kalede beraberlik arayan Galler, 80. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Gareth Bale geçti. 33 yaşındaki yıldız vuruşunda hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi. Galler, Bale'nin golüyle Dünya Kupası'nda tam 64 yıl sonra fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da Dünya Kupası'na bir puanla başladı.

ABD, grupta ikinci maçta İngiltere ile karşılaşacak. Galler, İran ile kozlarını paylaşacak.



PUAN DURUMU

Dünya Kupası'nda B Grubu'nda ilk maçların ardından puan durumu şu şekilde:

1-İngiltere (3 puan)
2-ABD (1 puan)
3-Galler (1 puan)
4-İran (0)


Stat: Ahmed bin Ali

Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh (Katar)

ABD: Turner, Dest (Dk. 74 Yedlin), Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah (Dk. 74 Perry-Acosta), McKennie (Dk. 66 Aaronson), Pulusic, Weah (Dk. 88 Morris), Sargent (Dk. 74 Wright)

Galler: Hennessey, Williams (Dk. 79 Johnson), Davies, Mepham, Rodon, Roberts, Wilson (Dk. 90+3 Thomas), Ramsey, Ampadu (Dk. 90+5 Morrell), Bale, James (Dk. 46 Moore)

Goller: Dk. 36 Weah (ABD), Dk. 81 Bale (Penaltıdan) (Galler)

Sarı kartlar: Dk. 11 Dest, Dk. 13 McKennie, Dk. 51 Ream, Dk. 90+10 Perry-Acosta (ABD), Dk. 40 Bale, Dk. 45+2 Mepham (Galler)

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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