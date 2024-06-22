A Milli Takım tur şansını son maça bıraktı!

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dortmund'da oynanan maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Karşılaşmada Portekiz'in gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin (Kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı.A Milli Takım'da 25. dakikada sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü. Samet Akaydin ise 75'te sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.Bu sonucun ardından A Milli Takım, F grubunda ikinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz ise 6 puanla grupta birinci sırada yer aldı. Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz ise gruptaki bir sonraki maçında aynı gün Gürcistan ile karşılaşacak.Portekiz (6 puan)Türkiye (3 puan)Çekya (1 puan)Gürcistan (1 puan)2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.Gürcistan maçının başlangıç kadrosunda yer alan Mert Günok, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıktı.Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Mert Günok ise maç kadrosunda yer alamadı.A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.BVB Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak A Milli Takım'dan geldi. 6. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu arka direkte istediği vuruşu yapamadı.Portekiz karşılaşmanın 21. dakikasında öne geçti. Nuno Mendes'in sol kanattan ortasında ceza sahasında savunmamızın topa müdahalesi yetersiz kaldı ve top Bernardo Silva'ya geldi. Silva, bekletmeden yaptığı vuruşla Portekiz'i öne geçirdi.A Milli Takım'a Çekya maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Abdülkerim, Portekiz maçının 25. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu, Çekya mücadelesinde forma giyemeyecek.A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, Samet'in kendi kalesine attığı bu golle 2-0 geriye düştü.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve A Milli Takım, Portekiz karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0'lık skorun ardından ikinci yarıya değişiklikle başladı. A Milli Takım'da Orkun Kökçü, ikinci yarının başında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.A Milli Takım'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, 53. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Yusuf'un şutu kaleci Diogo Costa'da kaldı.A Milli Takım, Portekiz karşısında 56. dakikada 3-0 geriye düştü. Bu dakikada Ruben Neves, savunmanın arkasına sarkan Cristiano Ronaldo'yu topla buluşturdu. Ronaldo, müsait pozisyonda olmasına rağmen pasını Bruno Fernandes'e verdi. Fernandes, topu ağlarımıza gönderdi ve farkı üçe çıkardı.A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan 58'de iki hamle birden geldi. Milli takımda Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi.A Milli Takım'da Arda Güler, Portekiz karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Dortmund'daki taraftarlar, maç içerisinde zaman zaman genç oyuncunun lehine tezahüratta bulundu. Vincenzo Montella, 19 yaşındaki futbolcuyu 70. dakikada Yunus Akgün yerine sahaya sürdü.A Milli Takım'da Samet Akaydin, karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlandı. Samet, sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Merih Demiral, sakatlanan Samet yerine oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve A Milli Takım, Portekiz ile oynadığı maçtan 3-0 yenik ayrıldı.6. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.53. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Costa'da kaldı.88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.BVB DortmundFelix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın (Dk. 75 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 58 İsmail Yüksek), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Yunus Akgün (Dk. 70 Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 58 Kenan Yıldız), Barış Alper YılmazDiogo Costa, Cancelo (Dk. 68 Semedo), Ruben Dias, Pepe (Dk. 83 Silva), Nuno Mendes, Palhinha (Dk. 46 Ruben Neves), Vitinha (Dk. 88 Joao Neves), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao (Dk. 46 Neto), RonaldoDk. 21 Bernardo Silva, Dk. 29 Samet Akaydın (Kendi kalesine), Dk. 56 Bruno Fernandes (Portekiz)Dk. 25 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 42 Samet Akaydın ve Zeki Çelik (Türkiye), Dk. 39 Leao, Dk. 45 Palhinha (Portekiz)