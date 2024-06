A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu

TIKLA, MİLLİ TAKIM'IN 11'İNİ KUR!

A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz aralığında düzenlenecek olan EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.Milli Takım aday kadrosundan Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkacar ve Abdülkadir Ömür çıkartılan isimler oldu.Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada Bertuğ Yıldırım'ın kadroya yeniden dahil edildiği kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı;İşte A Milli Takım'ın o kadrosu:Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)