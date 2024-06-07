A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu
A Milli Takım, EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz aralığında düzenlenecek olan EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
Milli Takım aday kadrosundan Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkacar ve Abdülkadir Ömür çıkartılan isimler oldu.
Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada Bertuğ Yıldırım'ın kadroya yeniden dahil edildiği kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı;
"Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yapan forvet oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, A Millî Takımımızın nihai EURO 2024 kadrosuna dâhil edildi.
Ayrıca, A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek."
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İşte A Milli Takım'ın o kadrosu:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
Milli Takım aday kadrosundan Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkacar ve Abdülkadir Ömür çıkartılan isimler oldu.
Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada Bertuğ Yıldırım'ın kadroya yeniden dahil edildiği kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı;
"Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yapan forvet oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, A Millî Takımımızın nihai EURO 2024 kadrosuna dâhil edildi.
Ayrıca, A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek."
TIKLA, MİLLİ TAKIM'IN 11'İNİ KUR!
İşte A Milli Takım'ın o kadrosu:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
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|2
|Macaristan
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|3
|İskoçya
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|0
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|4
|İsviçre
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