A Milli Takım, EURO2024'te son 16 turunda!

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'ta oynanan maçı milliler 2-1'lik skorla kazandı.A Milli Takım, 51. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu ile öne geçti. Çekya'nın golü 66. dakikada Tomas Soucek'ten geldi. Milliler, uzatmalarda Cenk Tosun ile bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Çekya'da Antonin Barak 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puanla son 16 turuna yükseldi. A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak. Çekya 1 puanla turnuvaya veda etti.Grubun diğer karşılaşmasında Gürcistan, Portekiz karşısında 2-0'lık skorla kazandı.Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve ve 57. dakikada penaltıdan Georges Mikautadze attı.Gürcistan, Portekiz karşısında aldığı galibiyetle birlikte en iyi 3.'ler arasına girdi ve son 16 turuna yükseldi.1- Portekiz (6 puan)2- Türkiye (6 puan)3- Gürcistan (4 puan)4- Çekya (1 puan)2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) üçüncü maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.Portekiz maçının başlangıç kadrosunda yer alan Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Çekya karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'de sahaya çıktı.Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.Milli takımda cezalı Abdülkerim Bardakcı, maç kadrosunda yer alamadı.Vincenzo Montella, Abdülkerim'in yokluğunda Samet'in yanında Merih'e ilk 11'de şans verdi.A Milli Takım'da dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Mert Günok, Çekya karşısında kalesindeki yerini aldı.Portekiz maçının ardından takımla çalışmalara katılamayan ve bu sabah takımla çalışan Mert, Çekya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü de maç kadrosunda yer aldı.Milli takımın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'e döndü.Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan, Portekiz karşısında yedekler arasında yer alıp sonradan oyuna dahil olan iki genç oyuncu, grubun son karşılaşması olan Çekya'ya karşı ilk 11'de yer aldı.A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.Çekya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.Volkspark Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.A Milli Takım, Çekya karşısında topun kontrolünü alsa da ilk dakikalarda istediği pozisyonları yakalayamadı. Millilerde Arda Güler, 13. dakikada uzaktan şansını denedi. Bu top dışarıya gitti.Çekya'da Antonin Barak yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken atılan futbolcu oldu.27. dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında Arda Güler vole denemesinde bulundu. Kaleye giden top Ladislav Krejci'ye çarpıp kornere gitti.A Milli Takım'da Mert Günok, ilk yarının uzatma anlarında kritik bir kurtarışa imza attı. Hızlı çıkan Çekya'da kaleciyle karşı karşıya kalan Mojmir Chytil kalecimizi geçemedi. Mert Günok kalesinde devleşti.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 0-0 biten devrenin ardından oyuna müdahalede bulundu. Milli Takım'da Salih Özcan yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.A Milli Takım, karşılaşmanın 51. dakikasında golü buldu. İkinci yarıya etkili başlayan milli takımda Barış Alper Yılmaz, 46. dakikada kafa vuruşunda kaleciyi geçemedi.51. dakikada ise Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta Kenan'ın vuruşunu kaleci çıkardı. Çekya savunmasının uzaklaştıramadığı top İsmail Yüksek'e geldi. İsmail, ceza sahasındaki kaptan Hakan'ı gördü. Hakan'ın ceza sahasında çapraz pozisyonundan çektiği şut ağlara gitti ve 1-0 öne geçtik.Çekya, A Milli Takımımız karşısında 66. dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahamıza yükseltilen topta Chory, Mert Günok'la hava topu mücadelesine çıktı. Bu top, Soucek'in önünde kaldı. Soucek boş kaleye topu ağlara yolladı.A Milli Takım, Çekya'nın attığı gol sonrası kaleci Mert'e faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu itirazları sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.A Milli Takım, Çekya ataklarına karşı kalesini savundu ve uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.46. dakikada Türkiye etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Stanek (Dk. 55 Kovar), Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod (Dk. 75 Lingr), David Jurasek (Dk. 81 Matej Jurasek), Barak, Chytil (Dk. 55 Kuchta), Hlozek (Dk. 55 Chory)Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 46 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Arda Güler (Dk. 75 Cenk Tosun), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 76 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper YılmazDk. 51 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 90+4 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 66 Soucek (Çekya)Dk. 20 Barak, Dk. 90+8 Chory (Çekya)Dk. 31 Salih Özcan, Dk. 37 Kenan Yıldız, Dk. 49 İsmail Yüksek, Dk. 65 Mert Günok, Dk. 66 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 68 Uğurcan Çakır (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Mert Müldür, Dk. 85 Samet Akaydın, Dk. 90+5 Kaan Ayhan, Dk. 90+8 Arda Güler (Türkiye), Dk. 34 Schick (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Jaros, Dk. 85 Cerv (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Krejci, Dk. 90+8 Soucek (Çekya)