A Milli Takım'dan rekor gol!

A Milli Takım'ın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maçta rekor kırıldı.



Rakip fileleri 57. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golümüzü attı.



Bu rekor daha önce 10. dakika ile Burak Yılmaz'a aitti.



Bununla birlikte Merih Demiral'ın 57. saniyede attığı gol, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü oldu.



NİHAT KAHVECİ'Yİ YAKALADI



Merih Demiral ayrıca Nihat Kahveci'den (EURO 2008) bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.



