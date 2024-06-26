A Milli Takım'dan EURO2024 videosu!

Milli Takım resmi hesabı, A Milli Takım'ın EURO2024'teki grup macerası için bir video yayınladı.

A Milli Takım'dan EURO2024 videosu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
A Milli Takım
A Milli Takım'dan EURO2024 videosu!
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım paylaşımı!
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu'nun golü en iyiler arasında!
Vincenzo Montella, Türkiye
Vincenzo Montella, Türkiye'nin tarihine geçti!
Ferdi Kadıoğlu, EURO24
Ferdi Kadıoğlu, EURO24'e damga vurdu
Sporx Anasayfasına Dön