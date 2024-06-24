A Milli Takım'da stoper belirsizliği!

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'te oynadığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti.Milliler, Portekiz karşılaşmasında stoperde görev yapan iki ismi de kaybetti. Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu, Çekya mücadelesinde forma giyemeyecek.Milli takımda Samet Akaydin ise Portekiz mücadelesinde sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Samet'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.Vincenzo Montella'nın Abdülkerim'in yokluğu ve Samet'in oynayamaması durumunda stoper için farklı opsiyonları bulunuyor. İtalyan teknik adam, Çekya karşılaşmasında Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisine forma verebilir.Kaan Ayhan'ın stopere çekilmesi durumunda Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.