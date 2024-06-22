A Milli Takım'da iki futbolcu kart sınırında

A Milli Takım'da Portekiz'e karşı sarı kart gören Samet Akaydın ve Zeki Çelik, kart ceza sınırına geldi.

A Milli Takım'da iki futbolcu kart sınırında
A Milli Futbol Takımı'nda Portekiz ile oynanan maçta sarı kart gören Samet Akaydın ve Zeki Çelik, kart ceza sınırına geldi.

Samet ve Zeki, bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu arada Samet Akaydın, mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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