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A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi

Türkiye, özel maçtaki rakibi Moldova ile tarihinde 12. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi.

Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.

Türkiye-Moldova rekabeti

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
10.09.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0
25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0
27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1
13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0
20.08.2003 Ankara Özel 2-0
06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0
02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0
08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
14.08.1996 İstanbul Özel 2-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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