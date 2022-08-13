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A Grubu'nda Hollanda ve Senegal turladı!

Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda ve Senegal üst tura yükselen takımlar oldu. İşte ayrıntılar...

A Grubu'nda Hollanda ve Senegal turladı!
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu'nda 3. maçlar oynandı.

Hollanda ile Katar; Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi.

Hollanda, 26. dakikada Cody Gakpo ve 49. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Puanını 7 yapan Hollanda, gruptan lider olarak çıktı. Katar ise ikinci maçların ardından turnuvaya veda etmişti.

Grubun diğer karşılaşması ise büyük bir heyecana sahne oldu. Ekvador ile Senegal'in karşı karşıya geldiği maçı Senegal 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Senegal'in golleri 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada Kalidou Koulibaly attı. Ekvador'un tek golü 67. dakikada Moies Caicedo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Senegal 6 puana yükseldi ve Hollanda'nın arkasından 2. olarak tur atladı. Ekvador, 4 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.

Hollanda, ikinci turda B Grubu'ndan ikinci sırada çıkacak takım ile karşıaşacak. Senegal, B Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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