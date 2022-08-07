X

2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün menüsü

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 4 maçla devam edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün menüsü
2022 FIFA Dünya Kupası'nın 9. günü oynanacak 4 maçla devam edecek. İşte maçlar öncesi bilgiler ve muhtemel  11'ler

13.00 KAMERUN - SIRBİSTAN

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek. Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Onana; Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Ondoua, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Sırbistan: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic

16.00 GÜNEY KORE - GANA

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana, karşılaşacak. Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu. İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Kim S G; Kim M, Kim M J, Kim Y G, Kim J S; Hwang I B, Jung; Na, Lee J S, Son H M; Hwang U J.

Gana: Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Djiku, Salisu, Rahman; Partey, Kudus, Samed; A Ayew, Williams.

19.00 BREZİLYA - İSVİÇRE

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak. 974 Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek. Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti. Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paqueta; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

İsviçre: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas

22.00 PORTEKİZ - URUGUAY

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro; Bernardo, Neves, Carvalho; Fernandes, Ronaldo, Felix

Uruguay: Pochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri, Suarez, Nunez

 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
Son Dakika Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası
2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün menüsü
Hakimi:
Hakimi: "Belçika galibiyeti güvenimizi tazeledi"
Fas galibiyeti sonrası olay çıktı!
Fas galibiyeti sonrası olay çıktı!
Katar
Katar'da Mesut Özil'le tepki!
Almanya umudunu son maça taşıdı!
Almanya umudunu son maça taşıdı!