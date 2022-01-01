2022 FIFA Dünya Kupası'nda 7. günün menüsü

2022 FIFA Dünya Kupası'nın 7. gününde heyecan devam ediyor. İşte oynanacak maçlar ve muhtemel 11'ler...



13.00 TUNUS - AVUSTRALYA



2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.



MUHTEMEL 11'LER



Tunus: Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Khazri, Jebali, Msakni



Avustralya: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Aziz Behich; Mooy; Leckie, Irvine, McGree, Goodwin; Duke



16.00 SUUDİ ARABİSTAN - POLONYA



2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Education Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı. Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.



MUHTEMEL 11'LER



Polonya: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Kaminski; Krychowiak, Szymanski, Zieliński, Zalewski; Lewandowski.



Suudi Arabistan: Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Bulayhi, Al Mohammadi Al Shahrani; Al Wahbi Al Malki, Al Brikan, Al Abid, Kanno, Al Dawsari; Al Shehri.



19.00 FRANSA - DANİMARKA



Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip olacak. Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı. Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.



MUHTEMEL 11'LER



Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.



Danimarka: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.



22.00 ARJANTİN - MEKSİKA



2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.



MUHTEMEL 11'LER



Arjantin: E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.



Meksika: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega.



