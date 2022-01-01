2022 FIFA Dünya Kupası'nda 5. gün!

16.00 URUGUAY - GÜNEY KORE

19.00 PORTEKİZ - GANA

22.00 BREZİLYA - SIRBİSTAN

2022 FIFA Dünya Kupası'nın 5. gününde heyecan devam ediyor. İşte maçlarla ilgili tüm detaylar ve bilgiler....Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşacak. Education City Stadı'nda oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.: Muslera; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Valverde, Vecino; Pellistri, Suarez, Nunez: Kim Seung-gyu; Yoon Jong-gyu, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Jung Woo-young, Hwang In-beom, Chang-hoon; Hwang Hee-chan, Hwang Ui-jo, Son Heung-minPortekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını Gana ile oynayacak. Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak. İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.: Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao.: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed; A.Ayew, Kudus, J. Ayew; Williams.Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Neymar, Paqueta, Raphinha; Richarlison.: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Tadic; Kostic; Vlahovic, Tadic.