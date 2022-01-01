2022 FIFA Dünya Kupası'nda 5. gün!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 5. gün!
2022 FIFA Dünya Kupası'nın 5. gününde heyecan devam ediyor. İşte maçlarla ilgili tüm detaylar ve bilgiler....

16.00 URUGUAY - GÜNEY KORE

Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşacak. Education City Stadı'nda oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Uruguay: Muslera; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Valverde, Vecino; Pellistri, Suarez, Nunez

Güney Kore: Kim Seung-gyu; Yoon Jong-gyu, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Jung Woo-young, Hwang In-beom, Chang-hoon; Hwang Hee-chan, Hwang Ui-jo, Son Heung-min

19.00 PORTEKİZ - GANA

Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını Gana ile oynayacak. Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak. İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao.

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed; A.Ayew, Kudus, J. Ayew; Williams.

22.00 BREZİLYA - SIRBİSTAN

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Neymar, Paqueta, Raphinha; Richarlison.

Sırbistan: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Tadic; Kostic; Vlahovic, Tadic.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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