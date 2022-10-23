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2022 Dünya Kupası'nın gol kralı; Kylian Mbappe

Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda kaydettiği 8 gol ile turnuvanın gol kralı oldu.

2022 Dünya Kupası'nın gol kralı; Kylian Mbappe
2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.

Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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