2022 Dünya Kupası'nın gol kralı; Kylian Mbappe
Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda kaydettiği 8 gol ile turnuvanın gol kralı oldu.
2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.
Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.
Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0