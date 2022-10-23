2022 Dünya Kupası'nın gol kralı; Kylian Mbappe

2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.



Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.



Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.



