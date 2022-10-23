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20 yıl sonra Avrupa dışından ilk şampiyon

2022 Dünya Kupası'nın Arjantin'in kazanması ile birlikte tam 20 yıl sonra Avrupa kıtasının dışından bir Dünya şampiyonu çıktı.

20 yıl sonra Avrupa dışından ilk şampiyon
Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.

Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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