20 yıl sonra Avrupa dışından ilk şampiyon
2022 Dünya Kupası'nın Arjantin'in kazanması ile birlikte tam 20 yıl sonra Avrupa kıtasının dışından bir Dünya şampiyonu çıktı.
Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.
Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.
Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.
Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.
Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0