Yüzmede kadınlar 200 metrede rekorla altın madalya geldi!

Yüzmede kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde Kanadalı Summer McIntosh olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yüzmede kadınlar 200 metrede rekorla altın madalya geldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre karışık stilde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, Macaristanlı Katinka Hosszu'nun Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 6 saniye 58 saliseyle elde ettiği olimpiyat rekorunu, 2 dakika 6 saniye 56 saliselik derecesiyle kırarak altın madalya kazandı.

ABD'li Kate Douglass, 2 dakika 6 saniye 92 saliseyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Avustralyalı Kaylee McKeown 2 dakika 8 saniye 8 saliselik süresiyle bronz madalyaya uzandı.

 

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