Paris 2024 Olimpiyatları'nda verilen madalyalar kusurlu çıktı

Fransa'da geçen yıl 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında takdim edilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda verilen madalyalar kusurlu çıktı
Geçen yıl Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında, sporculara verilen 100'den fazla madalya "kusurlu" oldukları gerekçesiyle geri iade edildi. 
La Lettre gazetesinin haberine göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında verilen madalyalarda deformasyon oldu.

Kusuru bulunan 100'den fazla madalya, bu durumdan hoşnut olmayan sporcular tarafından Olimpiyat Oyunları'ndan yalnızca 4 ay sonra Fransız darphanesi Monnaie de Paris kurumuna iade edildi.

Bu durumun ardından üretim ve kaliteden sorumlu 3 müdürüyle yollarını ayıran Monnaie de Paris, henüz olaya ilişkin teknik çözüm bulamadı.

Kusurlu madalyaların verniğinde kalite sorunu bulunurken, ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston, olimpiyatlarda ödül aldıktan 10 gün sonra 2 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla madalyasının kötü halde olduğunu gösterdi.

Fransız yüzücü Maxime Grousset de madalyasını aldıktan yalnızca 5 gün sonra 9 Ağustos'ta aynı sorunla karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız yüzücüler Yohann Ndoye-Brouard ve Clement Secchi de sosyal medyada kötüleşen ve üzerinde çatlaklar oluşan madalyalarının fotoğraflarını paylaştı.

Monnaie de Paris'in, madalyaların üretiminde kullandığı yeni ürünlerin bu soruna yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

 
 
 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Paris 2024 Olimpiyatları'nda verilen madalyalar kusurlu çıktı
2024'te Türkiye'nin sporda gururu: Paralimpikler
Öznur Cüre Girdi: "Ben yoktan var oldum!"
Umut Ünlü Türkiye'yi gururlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e kabul
Aysel Özgan, finalde yaşadıklarını anlattı
Nazmiye Muratlı'ya Hatay'da coşkulu karşılama
Yusuf Dikeç'e 300 Cumhuriyet altını
Paris Olimpiyatları marka değeriyle Premier Lig'i geride bıraktı
Para judoda Nazan Akın Güneş'ten, bronz madalya
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play