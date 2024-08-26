Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan güreşçi Taha Akgül'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü kabul etti.

Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz için güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e kabul
Aysel Özgan, finalde yaşadıklarını anlattı
Nazmiye Muratlı'ya Hatay'da coşkulu karşılama
Yusuf Dikeç'e 300 Cumhuriyet altını
Paris Olimpiyatları marka değeriyle Premier Lig'i geride bıraktı
Para judoda Nazan Akın Güneş'ten, bronz madalya
Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı sporcusu Aysel Önder gurur yaşıyor
Tarihi zaferi Filistin'e armağan etti
Kübra Korkut, kadınlar S7'de finale yükseldi
Oğuz Akbulut, 400 metre T12 finalinde 4. oldu
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play