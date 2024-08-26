Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü kabul etti.



Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz için güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu da elde etti.



