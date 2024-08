Weis: 'Almanya için altın zor fakat alırsa, Schröder MVP olur'

Eurosport'un Fransız basketbol yorumcusu ve Olimpiyat gümüş madalyası sahibi eski oyuncu Fred Weis, 2024 Paris Olimpiyatları erkekler basketbol yarı finalleri için düşüncelerini paylaştı.



Weis, favoriler ve kilit oyuncular, turnuvanın MVP'si, NBA ile FIBA kuralları arasındaki farkların etkisi gibi birçok konuya değindi.



Weis'ın Fransa'nın Almanya'ya karşı oynayacağı yarı final karşılaşması hakkında şu ifadeleri kullandı;



"Açık ara favori Almanya, özellikle de ilk turda bize verdikleri dersten sonra. Almanlar için kilit oyuncu, oyun kurucuları Dennis Schröder. Fransızlarda ise tüm boyalı alan oyuncuları. Kanada'ya karşı oynanan maçtakiyle hemen hemen aynı prensip olacak. Almanya'nın tırnak içinde daha zayıf olduğu alan, boyalı bölge. Fransa fiziksel bir oyun sergilemek zorunda kalacak. Kanada'ya karşı yaptığımız gibi, içgüdülerimizle oynayıp iyi savunma yapmamız lazım. Yoğunluğu sağlamak da oldukça kritik olacak."



"ALMANYA ALTINI ALAMAZ"



Almanya'nın altın madalya kazanma şansı olup olmadığıyla ilgili ise Weis, şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, hayır, çünkü Amerikalılar çok güçlü. Yine de onlara kafa tutabileceklerini düşünüyorum. Bireysel yetenekli oyuncuları daha az olsa da, komple baktığımızda, FIBA basketbolunun belki de en iyi oyun kurucu oyuncusu olan Dennis Schröder ile birlikte oynayan bir takımdan söz ediyoruz."



Weis, ABD ile Sırbistan arasındaki maç hakkında fikirlerini şu şekilde paylaştı:



"Oldukça basit: her şey Jokic'e bağlı. Bu konuda inanılmaz bir istatistik vardı. Jokic sahada olduğunda Sırplar, Amerikalılar için dişli bir rakip oluyor. Ama sahada olmadığında 26 sayı fark yiyorlar. Amerika tarafında hangi oyuncunun kilit olduğunu söylemek zor. Çünkü her seferinde yeni biri parlıyor resmen. Herkes gibi, onların da zayıf noktaları elbet var fakat turnuvanın bu aşamasına dek henüz buna şahit olmuş değilim."



"ABD'LİLER KURALLARA ALIŞTI"



NBA ve FIBA arasındaki kural farklarıyla ilgili Weis, düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:



"Daha önceleri Amerikalılar bu kural farkından çok çektiler. Fakat buna da adapte olmuş gibi görünüyorlar. Bazen faul çalınıyor ama çok bariz olması gerekiyor. Bu da onların çok iyi bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanıyor. Şu an için bana göre bu durumdan en çok etkilenen oyuncu Rudy Gobert. İş yapabileceği alan çok daha az olduğu için, bundan zarar gördüğü çok belli oluyor. NBA'de savunma üç saniyesi kuralı olduğu için, etrafındaki alan daha geniş."



Weis son olarak, hangi oyuncunun turnuvanın MVP'si olabileceği sorusuna şu yanıtı verdi;



"Şu aşamada kimin MVP olacağını söylemek çok zor. Almanya kazanırsa, Dennis Schröder olur. Aksi takdirde bir Amerikalı oyuncu olur ama çok fazla iyi oyuncuları olduğu için kim olacak bilemem."