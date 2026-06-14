Türkiye'nin üst tur şansı yüzde kaç? İşte olası senaryolar ve kurallar

2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya puansız giriş yaptı. Peki Türkiye olası bir galibiyet yani 3 puan alması durumunda Dünya Kupası'nda yoluna devam edebilir mi?





Gruptaki diğer maçta ise ev sahibi ABD, Paraguay'ı 4-1 gibi net bir skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçların ardından oluşan tablo, Türkiye'nin üst tur hesaplarını daha turnuvanın başında karmaşık hale getirirken, yeni Dünya Kupası formatı Ay-Yıldızlılar için umut kapısını tamamen kapatmış değil.



48 takımlı yeni Dünya Kupası düzeninde grup ilk ikilerinin yanı sıra 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de son 32 turuna yükseliyor. Bu nedenle Türkiye'nin Avustralya karşısında aldığı yenilgi, matematiksel açıdan bir felaket anlamına gelmiyor. Ancak 0 puan ve -2 averajla başlanmış olması, kalan iki maçta alınacak sonuçların yanı sıra skorların da kritik önem taşıyacağı anlamına geliyor.





D Grubu'nda kalan maçlar şöyle:





19 Haziran:

Türkiye - Paraguay

ABD - Avustralya



25 Haziran:

Türkiye - ABD

Paraguay - Avustralya



PEKİ FORMAT NEYİ İŞARET EDİYOR?





2026 Dünya Kupası'nda 12 grup var ve her grupta 4 takım bulunuyor.





Grup 1.si ve 2.si olan toplam 24 takım direkt son 32 turuna çıkıyor.

direkt son 32 turuna çıkıyor. Ayrıca 12 grubun 3.'leri arasında en iyi 8 takım da son 32 turuna yükseliyor.

da son 32 turuna yükseliyor. Yani 12 grup üçüncüsünün sadece 4'ü elenecek.

3 puan yeterli olur mu?

Bazen evet, bazen hayır.





Bir takımın 3 puanı şu şekillerde oluşabilir:





1 galibiyet + 2 mağlubiyet = 3 puan

3 beraberlik = 3 puan

2026 formatında 12 grup üçüncüsünden 8'i çıkacağı için, geçmiş Dünya Kupalarına göre 3 puanla çıkma ihtimali oldukça yüksek. Ancak garanti değil.





Örneğin:





Takım Puan Averaj A 4 -1 B 4 -2 C 4 -3 D 3 +1 E 3 0 F 3 -1 G 3 -2 H 3 -3 I 3 -4 J 2 0 K 2 -1 L 1 -2

Burada 3 puanlı takımların çoğu yükselebilir.





Örneğin 3 puanlı üçüncüler nasıl sıralanacak? Dünya Kupası en iyi üçüncüler kuralı

FIFA'nın üçüncüler tablosunda kriterler şunlar:





Toplanan puan Genel averaj (atılan - yenilen gol) Atılan gol sayısı Fair-play puanı (daha az kart gören takım üstün) FIFA Dünya Sıralaması (son çare olarak)

Örneğin 4 takımın da 3 puanı varsa:





Takım Puan Averaj Gol Türkiye 3 0 4 Avusturya 3 0 3 Japonya 3 -1 5 Mısır 3 -2 2

Sıralama:





Türkiye Avusturya Japonya Mısır

çünkü önce averaja, sonra gole bakılır.





Pratikte güvenli puan kaç?

6 puan: Kesin çıkış.

Kesin çıkış. 4 puan: Neredeyse kesin çıkış.

Neredeyse kesin çıkış. 3 puan: Şansı yüksek ama garanti değil.

Şansı yüksek ama garanti değil. 2 puan: Çok riskli.

Çok riskli. 1 puan: Neredeyse imkansız.

Türkiye özelinde

Türkiye D Grubu'nda (ABD, Avustralya, Paraguay ile) yer alıyor. Eğer Türkiye grubu 3 puanla 3. sırada bitirirse, son maçlar öncesinde özellikle averaj kritik hale gelir. Örneğin:





Paraguay'a 0-1,

ABD'ye 0-2,

Avustralya'ya 3-0

gibi bir senaryoda Türkiye 3 puan ve 0 averajla birçok 3 puanlı rakibin önünde olabilir.





Net sonuç: 2026 formatında 3 puanla üst tura çıkmak mümkündür ve hatta oldukça sık görülebilir; ancak belirleyici unsur genellikle averaj ve atılan gol olacaktır.





ÖZET