Türkiye'nin üst tur şansı yüzde kaç? İşte olası senaryolar ve kurallar
48 takımlı yeni format, Türkiye'ye ikinci bir şans sunuyor ancak hata payını önemli ölçüde azalttı. İşte yeni format, olasılıklar ve 3 puanlı 8 en iyi grup üçüncüsünün nasıl sıralanacağı konusunda bilgiler... Türkiye 3 puanla yani olası bir galibiyetle gruptan çıkabilir mi?
2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya puansız giriş yaptı. Peki Türkiye olası bir galibiyet yani 3 puan alması durumunda Dünya Kupası'nda yoluna devam edebilir mi?
Gruptaki diğer maçta ise ev sahibi ABD, Paraguay'ı 4-1 gibi net bir skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçların ardından oluşan tablo, Türkiye'nin üst tur hesaplarını daha turnuvanın başında karmaşık hale getirirken, yeni Dünya Kupası formatı Ay-Yıldızlılar için umut kapısını tamamen kapatmış değil.
48 takımlı yeni Dünya Kupası düzeninde grup ilk ikilerinin yanı sıra 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de son 32 turuna yükseliyor. Bu nedenle Türkiye'nin Avustralya karşısında aldığı yenilgi, matematiksel açıdan bir felaket anlamına gelmiyor. Ancak 0 puan ve -2 averajla başlanmış olması, kalan iki maçta alınacak sonuçların yanı sıra skorların da kritik önem taşıyacağı anlamına geliyor.
D Grubu'nda kalan maçlar şöyle:
19 Haziran:
Türkiye - Paraguay
ABD - Avustralya
25 Haziran:
Türkiye - ABD
Paraguay - Avustralya
PEKİ FORMAT NEYİ İŞARET EDİYOR?
2026 Dünya Kupası'nda 12 grup var ve her grupta 4 takım bulunuyor.
- Grup 1.si ve 2.si olan toplam 24 takım direkt son 32 turuna çıkıyor.
- Ayrıca 12 grubun 3.'leri arasında en iyi 8 takım da son 32 turuna yükseliyor.
- Yani 12 grup üçüncüsünün sadece 4'ü elenecek.
3 puan yeterli olur mu?
Bazen evet, bazen hayır.
Bir takımın 3 puanı şu şekillerde oluşabilir:
- 1 galibiyet + 2 mağlubiyet = 3 puan
- 3 beraberlik = 3 puan
2026 formatında 12 grup üçüncüsünden 8'i çıkacağı için, geçmiş Dünya Kupalarına göre 3 puanla çıkma ihtimali oldukça yüksek. Ancak garanti değil.
Örneğin:
|Takım
|Puan
|Averaj
|A
|4
|-1
|B
|4
|-2
|C
|4
|-3
|D
|3
|+1
|E
|3
|0
|F
|3
|-1
|G
|3
|-2
|H
|3
|-3
|I
|3
|-4
|J
|2
|0
|K
|2
|-1
|L
|1
|-2
Burada 3 puanlı takımların çoğu yükselebilir.
Örneğin 3 puanlı üçüncüler nasıl sıralanacak? Dünya Kupası en iyi üçüncüler kuralı
FIFA'nın üçüncüler tablosunda kriterler şunlar:
- Toplanan puan
- Genel averaj (atılan - yenilen gol)
- Atılan gol sayısı
- Fair-play puanı (daha az kart gören takım üstün)
- FIFA Dünya Sıralaması (son çare olarak)
Örneğin 4 takımın da 3 puanı varsa:
|Takım
|Puan
|Averaj
|Gol
|Türkiye
|3
|0
|4
|Avusturya
|3
|0
|3
|Japonya
|3
|-1
|5
|Mısır
|3
|-2
|2
Sıralama:
- Türkiye
- Avusturya
- Japonya
- Mısır
çünkü önce averaja, sonra gole bakılır.
Pratikte güvenli puan kaç?
- 6 puan: Kesin çıkış.
- 4 puan: Neredeyse kesin çıkış.
- 3 puan: Şansı yüksek ama garanti değil.
- 2 puan: Çok riskli.
- 1 puan: Neredeyse imkansız.
Türkiye özelinde
Türkiye D Grubu'nda (ABD, Avustralya, Paraguay ile) yer alıyor. Eğer Türkiye grubu 3 puanla 3. sırada bitirirse, son maçlar öncesinde özellikle averaj kritik hale gelir. Örneğin:
- Paraguay'a 0-1,
- ABD'ye 0-2,
- Avustralya'ya 3-0
gibi bir senaryoda Türkiye 3 puan ve 0 averajla birçok 3 puanlı rakibin önünde olabilir.
Net sonuç: 2026 formatında 3 puanla üst tura çıkmak mümkündür ve hatta oldukça sık görülebilir; ancak belirleyici unsur genellikle averaj ve atılan gol olacaktır.
ÖZET
- 12 grup üçüncüsünün 8'i üst tura çıkacak.
- 3 puan yeterli olabilir, fakat garanti değildir.
- Eşit puanda sıralama: puan → averaj → atılan gol → fair play → FIFA sıralaması.
- 4 puan çok büyük ihtimalle yeterli, 3 puanda ise averaj kritik olacaktır
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0