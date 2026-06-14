Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Türkiye'nin üst tur şansı yüzde kaç? İşte olası senaryolar ve kurallar

48 takımlı yeni format, Türkiye'ye ikinci bir şans sunuyor ancak hata payını önemli ölçüde azalttı. İşte yeni format, olasılıklar ve 3 puanlı 8 en iyi grup üçüncüsünün nasıl sıralanacağı konusunda bilgiler... Türkiye 3 puanla yani olası bir galibiyetle gruptan çıkabilir mi?

calendar 14 Haziran 2026 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 09:52
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Türkiye'nin üst tur şansı yüzde kaç? İşte olası senaryolar ve kurallar
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2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya puansız giriş yaptı. Peki Türkiye olası bir galibiyet yani 3 puan alması durumunda Dünya Kupası'nda yoluna devam edebilir mi?

Gruptaki diğer maçta ise ev sahibi ABD, Paraguay'ı 4-1 gibi net bir skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçların ardından oluşan tablo, Türkiye'nin üst tur hesaplarını daha turnuvanın başında karmaşık hale getirirken, yeni Dünya Kupası formatı Ay-Yıldızlılar için umut kapısını tamamen kapatmış değil.

48 takımlı yeni Dünya Kupası düzeninde grup ilk ikilerinin yanı sıra 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de son 32 turuna yükseliyor. Bu nedenle Türkiye'nin Avustralya karşısında aldığı yenilgi, matematiksel açıdan bir felaket anlamına gelmiyor. Ancak 0 puan ve -2 averajla başlanmış olması, kalan iki maçta alınacak sonuçların yanı sıra skorların da kritik önem taşıyacağı anlamına geliyor.

D Grubu'nda kalan maçlar şöyle:

19 Haziran:
Türkiye - Paraguay
ABD - Avustralya

25 Haziran:
Türkiye - ABD
Paraguay - Avustralya

PEKİ FORMAT NEYİ İŞARET EDİYOR?

2026 Dünya Kupası'nda 12 grup var ve her grupta 4 takım bulunuyor.

  • Grup 1.si ve 2.si olan toplam 24 takım direkt son 32 turuna çıkıyor.
  • Ayrıca 12 grubun 3.'leri arasında en iyi 8 takım da son 32 turuna yükseliyor.
  • Yani 12 grup üçüncüsünün sadece 4'ü elenecek.

3 puan yeterli olur mu?

Bazen evet, bazen hayır.

Bir takımın 3 puanı şu şekillerde oluşabilir:

  • 1 galibiyet + 2 mağlubiyet = 3 puan
  • 3 beraberlik = 3 puan

2026 formatında 12 grup üçüncüsünden 8'i çıkacağı için, geçmiş Dünya Kupalarına göre 3 puanla çıkma ihtimali oldukça yüksek. Ancak garanti değil.

Örneğin:

TakımPuanAveraj
A 4 -1
B 4 -2
C 4 -3
D 3 +1
E 3 0
F 3 -1
G 3 -2
H 3 -3
I 3 -4
J 2 0
K 2 -1
L 1 -2

Burada 3 puanlı takımların çoğu yükselebilir.

Örneğin 3 puanlı üçüncüler nasıl sıralanacak? Dünya Kupası en iyi üçüncüler kuralı

FIFA'nın üçüncüler tablosunda kriterler şunlar:

  1. Toplanan puan
  2. Genel averaj (atılan - yenilen gol)
  3. Atılan gol sayısı
  4. Fair-play puanı (daha az kart gören takım üstün)
  5. FIFA Dünya Sıralaması (son çare olarak)

Örneğin 4 takımın da 3 puanı varsa:

TakımPuanAverajGol
Türkiye 3 0 4
Avusturya 3 0 3
Japonya 3 -1 5
Mısır 3 -2 2

Sıralama:

  1. Türkiye
  2. Avusturya
  3. Japonya
  4. Mısır

çünkü önce averaja, sonra gole bakılır.

Pratikte güvenli puan kaç?

  • 6 puan: Kesin çıkış.
  • 4 puan: Neredeyse kesin çıkış.
  • 3 puan: Şansı yüksek ama garanti değil.
  • 2 puan: Çok riskli.
  • 1 puan: Neredeyse imkansız.

Türkiye özelinde

Türkiye D Grubu'nda (ABD, Avustralya, Paraguay ile) yer alıyor. Eğer Türkiye grubu 3 puanla 3. sırada bitirirse, son maçlar öncesinde özellikle averaj kritik hale gelir. Örneğin:

  • Paraguay'a 0-1,
  • ABD'ye 0-2,
  • Avustralya'ya 3-0

gibi bir senaryoda Türkiye 3 puan ve 0 averajla birçok 3 puanlı rakibin önünde olabilir.

Net sonuç: 2026 formatında 3 puanla üst tura çıkmak mümkündür ve hatta oldukça sık görülebilir; ancak belirleyici unsur genellikle averaj ve atılan gol olacaktır.

ÖZET

  • 12 grup üçüncüsünün 8'i üst tura çıkacak.
  • 3 puan yeterli olabilir, fakat garanti değildir.
  • Eşit puanda sıralama: puan → averaj → atılan gol → fair play → FIFA sıralaması.
  • 4 puan çok büyük ihtimalle yeterli, 3 puanda ise averaj kritik olacaktır
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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