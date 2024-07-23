



Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:



Altın madalya (41):



Olimpiyat Branş Sporcu 1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan 1948 Londra Güreş Yaşar Doğu 1948 Londra Güreş Nasuh Akar 1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi 1948 Londra Güreş Mehmet Oktay 1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge 1948 Londra Güreş Celal Atik 1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici 1952 Helsinki Güreş Bayram Şit 1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı 1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak 1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan 1960 Roma Güreş Tevfik Kış 1960 Roma Güreş Müzahir Sille 1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı 1960 Roma Güreş Mithat Bayrak 1960 Roma Güreş İsmet Atlı 1960 Roma Güreş Hasan Güngör 1960 Roma Güreş Ahmet Bilek 1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz 1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan 1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay 1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık 1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim 1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu 1996 Atlanta Halter Halil Mutlu 1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya 1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir 2000 Sidney Halter Halil Mutlu 2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya 2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan 2004 Atina Halter Halil Mutlu 2004 Atina Halter Taner Sağır 2004 Atina Halter Nurcan Taylan 2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin 2012 Londra Tekvando Servet Tazegül 2016 Rio Güreş Taha Akgül 2020 Tokyo Boks Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Okçuluk Mete Gazoz



Gümüş madalya (27):



Olimpiyat Branş Sporcu 1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun 1948 Londra Güreş Kenan Olcay 1948 Londra Güreş Halit Balamir 1948 Londra Güreş Adil Candemir 1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan 1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin 1960 Roma Güreş Hamit Kaplan 1960 Roma Güreş İsmail Ogan 1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık 1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör 1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş 1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ 1988 Seul Güreş Necmi Gençalp 1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek 1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar 1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu 2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu 2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu 2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya 2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak 2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu 2012 Londra Tekvando Nur Tatar 2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov 2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp 2016 Rio Güreş Selim Yaşar 2020 Tokyo Boks Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Karate Eray Şamdan



Bronz madalya (36):



Olimpiyat Branş Sporcu 1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi 1948 Londra Güreş Halil Kaya 1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp 1952 Helsinki Güreş Adil Atan 1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş 1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş 1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan 1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın 1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç 1984 Los Angeles Boks Eyüp Can 1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt 1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı 1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim 2000 Sidney Güreş Adem Bereket 2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun 2004 Atina Güreş Mehmet Özal 2004 Atina Güreş Aydın Polatçı 2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu 2004 Atina Halter Sedat Artuç 2008 Pekin Boks Yakup Kılıç 2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül 2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca 2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp 2016 Rio Güreş Cenk İldem 2016 Rio Güreş Soner Demirtaş 2016 Rio Tekvando Nur Tatar 2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar 2020 Tokyo Tekvando Hakan Reçber 2020 Tokyo Tekvando Hatice Kübra İlgün 2020 Tokyo Güreş Rıza Kayaalp 2020 Tokyo Güreş Taha Akgül 2020 Tokyo Güreş Yasemin Adar 2020 Tokyo Cimnastik Ferhat Arıcan 2020 Tokyo Karate Ali Sofuoğlu 2020 Tokyo Karate Merve Çoban 2020 Tokyo Karate Uğur Aktaş Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya gururlarıOlimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:Altın madalya (41):Gümüş madalya (27):Bronz madalya (36):

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihindeAA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye'nin olimpiyat tarihi ve bu yıl oyunlara katılacak sporculara yönelik hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, bugüne dek olimpiyatlarda madalya kazanan milli sporculara yer verildi.Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaParis Olimpiyat Oyunları, Türkiye'nin temsil edildiği 24. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 41 altın, 27 gümüş, 36 bronz elde etti.Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını güreş branşında kazandı.Yer aldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular,Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyasını da yine güreş branşıyla kazandı.Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi'nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak bir başka başarıya imza attı.Türkiye, kadınlardaelde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye'ye ilk madalya getiren sporcu oldu.Türkiye, olimpiyat oyunlarındaAtina'da gerçekleştirilen oyunlardaTürkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı spor dalı güreş oldu.Türk sporcuların kazandığıGüreşçiler 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalyayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi.Olimpiyatlarda ayrıca Türk sporcular,Türk sporcular içindehalterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.Naim Süleymanoğlu,Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındakiTürk kadın sporcular 2 altın, 3 gümüş, 6 da bronz madalya kazandı.Olimpiyatlarda Türkiye adına 84 farklı sporcu madalya sevinci yaşadı.