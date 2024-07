2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi eskrim branşında 2 sporcu temsil edecek.



Grand Palais pistinde yapılacak eskrim müsabakaları, 27 Temmuz'da başlayacak ve 4 Ağustos'ta sona erecek.

Kılıç, epe ve flöre kategorilerinde gerçekleştirilecek eskrimde 106'er kadın ve erkek olmak üzere toplam 212 sporcu mücadele verecek. Bu branşta 12 kategoride madalya dağıtılacak.



Paris 2024'de milli sporcular Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, kılıç kategorisinde madalya mücadelesi verecek.



ESKRİM, TÜM OLİMPİYATLARDA YER ALDI



Modern olimpiyat oyunlarının tamamına dahil edilen 9 spor dalından biri olan eskrim, koşullara uyma yeteneği, iyi organizasyon ve sabır gerektiren bir dal olarak göze çarpıyor.



Eskrim sanatı ile eskrimci arasında ihtiyaç duyulan ortaklık, uzun süren eğitimin sonucunda elde ediliyor. Eskrimci, kazanmak için gereken toplam tuşu yapmak amacıyla rakibine hücum ederken, bir yandan da rakibine hedef olmamaya çalışıyor.



Epe, flöre ve kılıç olmak üzere 3 ana dala ayrılan eskrim sporunda rakibin hedef bölgeleri, dala göre farklılık gösteriyor. Her dalda, farklı ağırlıklarda silah kullanılıyor.



KURALLAR



Bireysel müsabakalar: Her müsabaka, her biri 3 dakika süren 3 raunt üzerinden, aralarda 1 dakikalık dinlenme süresi verilerek yapılır. 15 tuş yapan veya süre sonunda en çok puanı kazanan rakibine üstünlük sağlar. Beraberlik durumunda oyuna 1 dakikalık süre eklenir ve ilk puanı kazanan rakibini elemiş olur.



Takım müsabakaları: Takımlar 3 sporcudan oluşur ve 45 puan alan veya müsabaka sonuna dek en çok puan kazanan takım, rakibine üstünlük sağlamış olur. Beraberlik durumunda müsabakaya 1 dakika eklenir ve ilk puanı alan takım galip sayılır.

Flöre: Silah ucunda puantere vardır. Dürtüşle puan kazanılır. Metalik bir yelek giyilir. Yalnızca göğüs ve sırta dürtüş gelirse tuş olur. Rakipler aynı anda tuş yaparsa, ayrıcalık ve savunma önceliklerine göre puan verilir.



Epe: Dürtüşle puan kazanılır. Rakip herhangi bir bölgesine yapılan dürtüşle tuş olur. Yelek giyilmez, yalnızca eskrim giysisi ve maske donanımı vardır. Aynı anda yapılan tuş, iki sporcuya da puan kazandırır.



Kılıç: Hem dürtüş, hem de vuruşla tuş yapılır. Metalik bir yelek giyilir. Maske de dahil olmak üzere belden yukarısına yapılan tuş, puan kazandırır. Aynı anda yapılan tuş, öncelik ve savunma önceliklerine dayanarak puanlandırılır.



TARİHÇESİ



Eskrim sporunun ilk kuralları 1474 yılında İspanya'da belirlendi.



Pozisyonlar ve çizgiler ise 1530'da biçimlendi. 1537'de Paris'te Silah Akademisi açıldı, maske de 1780'de kullanılmaya başlandı.

İtalyanlar, Macarlar ve Fransızlar ilk eskrim okullarını açtı. Uluslararası Eskrim Federasyonu ise 29 Kasım 1913'te kuruldu.





