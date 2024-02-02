Turgut Aslan Yaraman, madalyanın ucundan döndü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Para yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 finalinde 4. oldu.

Turgut Aslan Yaraman, madalyanın ucundan döndü
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında 4. oldu.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında final müsabakası yapıldı.

Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, iyi bir performans göstermesine rağmen madalyayı sadece 30 saliseyle kaçırdı.

Milli sporcu 1.07.72'lik derecesiyle 4. olurken, bronz madalyayı alan İsrailli sporcu Malyar Mark 1.07.42'lik zamanla yarışı bitirdi.

Altın madalyayı İspanya'dan Inigo Llopis Sanz 1.05.58, gümüş madalyayı ise Japonya'dan Kota Kubato 1.07.03'lük derecesiyle kazandı.

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