Triatlon müsabakası Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle ertelendi

Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler triatlon yarışı ertelendi.

Triatlon müsabakası Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle ertelendi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da, salı günü yapılması planlanan erkekler triatlon yarışı Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle çarşambaya ertelendi.

Olimpiyatlar öncesinde kirlilik tartışmaları ile gündeme gelen ve Fransız hükümetinin temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadığı Sen Nehri'nde salı günü yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakası kirlilik nedeniyle yapılamadı.

28 ve 29 Temmuz'da triatlon antrenmanlarının da kirlilik nedeniyle iptal edildiği nehirde yapılacak erkekler triatlon müsabakası çarşambaya ertelendi.

Fransa Milli Triatlon Takımı Teknik Direktörü Benjamin Maze, France Info'ya yaptığı açıklamada, yarışın ertelenmesinin öfke ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"(Sporcularda) Mutlaka az bir öfke ve çok hayal kırıklığı var." ifadelerini kullanan Maze, sporcuların herhangi bir "belirsizlik" senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını ve bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı ve 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreninin yapıldığı Paris'teki Sen Nehri'nde, 31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarının yapılması planlanıyor.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün olimpiyata veda etti
Triatlon müsabakası Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle ertelendi
Milli para yüzücü Meryem Nur, olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyor
Para tenisçi Uğur Altınel, Paris 2024 kotası aldı
Sümeyye Boyacı, Paris 2024 için gün sayıyor
Judoda Vedat Albayrak son 16 turunda elendi
Neslihan Yiğit Arın ilk galibiyetini aldı
Olimpiyat törenlerinde "dini değerlere hakaret" konusu yargıya taşınıyor
Millilerimiz atıcılıkta gümüş madalya kazandı
Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play