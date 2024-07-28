Triatlon antrenmanları kirlilik sebebiyle iptal edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenman, kirlilik sebebiyle iptal edildi.

Triatlon antrenmanları kirlilik sebebiyle iptal edildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenman, kirlilik sebebiyle iptal edildi. Dünya triatlon temsilcilerinin açıklamasında, su kalitesinin testlerini yapan kuruluşun raporuna göre nehirde yüzmenin sağlık açısından risk teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sen Nehri'nin su kalitesinin testlerde istenilen seviyede çıkmaması üzerine alınan ortak karar doğrultusunda triatlon idmanlarının iptal edildiği bildirildi.

Organizasyonun açılış seremonisi öncesinde başlayan ve dün akşam saatlerine kadar süren yağmur sebebiyle nehrin kirlendiği bilgisi verildi.

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