Þeref Eroðlu, Paris 2024'ü deðerlendirdi:

Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Þeref Eroðlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nda sergiledikleri performansýn yeterli olmadýðýný ve ders çýkarmalarý gerektiðini söyledi.Baþkan Eroðlu, Emirgan Sütiþ'te basýn mensuplarýyla gerçekleþtirdiði kahvaltý organizasyonunda Paris 2024'ü deðerlendirdi.Paris 2024'ün Türk sporu adýna iyi geçmediðini vurgulayan Þeref Eroðlu, "Bundan umarým federasyonlar ve bakanlýðýmýz gerekli dersi çýkarmýþtýr. Türk güreþi, olimpiyatlarýn sancaktarlýðýný yapan bir branþ. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandýðý 111 madalyanýn 66'sýný tek baþýna almýþ bir branþýz. Bu olimpiyatlarda toplam 8 madalya aldýk. Güreþte ise 2 bronz madalya elde ettik. Spor hayatýnýn sonuna gelmiþ Taha Akgül'ün hakem tutumu nedeniyle altýn madalyasý gitti. Taha'nýn yaný sýra Buse Çavuþoðlu da bronz madalya kazandý. Rýza Kayaalp'in baþýna gelen talihsiz olay nedeniyle final þansý gitti. 30 yaþ üzerindeki sporcularý motive etmek kolay bir iþ deðil. Burada 4 madalya almayý öngörüyorduk." ifadelerini kullandý.Dünya ve Avrupa þampiyonalarýnda 2022'den itibaren önemli baþarýlara imza attýklarýný ve beklentilerin yükseldiðini kaydeden Eroðlu, "Olimpiyat Oyunlarý'na hazýrlýk süresi en az 4-6 yýl. 2,5 yýllýk baþkaným. Olimpiyatlarda aldýðýmýz 2 bronz madalya bizi kesinlikle mutlu etmedi. Ýki ve üzerinde altýn madalya alacaðýmýza dair umudumuz vardý. Avrupa güreþi düþüþ içinde. Asya güreþinin yükseliþi var. Ders çýkarmamýz lazým. Amacýmýz 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunlarý için güreþçi havuzunu geliþtirmek. Umarým, sporun paydaþlarý olarak nerede yanlýþ yaptýðýmýzý düþünürüz ve doðru yolu buluruz. Eksiklerimiz kesinlikle var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nýn bittiði gün çalýþmaya baþlamamýz lazýmdý. 4 yýl hýzlý geçecek. Yeni dönemde gençlerle 2032 ve 2036'nýn temellerini atacaðýz." diye konuþtu.Türk güreþinde teknik adam sýkýntýsý yaþadýklarýný aktaran Þeref Eroðlu, "Türkiye Olimpiyat Hazýrlýk Merkezleri'nin (TOHM) istediðimiz düzeyde olmadýðýný düþünüyorum. TOHM'larda bin 500 kiþi yaþýyor, güreþçi ordusu var. Bana göre yapýlan iþ karþýlýðýný bulmamýþtýr. Bin 500 kiþinin içinde olimpiyatlarda yarýþan sporcumuz yoktu. En kaliteli antrenörleri TOHM'lara koymak lazým. Bu da bizim bir eksiðimiz. Güreþ olarak en büyük eksikliðimiz, teknik adam sýkýntýsý. Göreve geldiðimde tüm yabancýlarla yollarýmý ayýrdým. Þu anda artýk yabancý teknik adam getirmeyi düþünüyorum." deðerlendirmesinde bulundu.Kasým 2021'de göreve seçildiðini ve birçok alanda önemli iþlere imza attýklarýný belirten Eroðlu, "Ýþimi inanarak ve severek yapýyorum. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Yönetimi borçlu devraldýk. Borcun çok büyük bir kýsmýný kapattým. Ýlk 1-1,5 yýl sadece borç ödemekle geçti. Bizi güreþ minderinin dýþýna çekmek isteyenler oldu. Hayatýmýn hiçbir döneminde kaçak güreþmedim. Minderin içinde kalarak iþimizi yapmaya çalýþtýk. Böyle de devam edeceðim." þeklinde görüþ belirtti.