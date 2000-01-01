Serbest stil 125 kiloda Gürcü sporcu altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte finaller yapıldı.Champ de Mars Arena'daki erkekler serbest stil 125 kilo müsabakalarında finalde İranlı Amir Hossein Zare'yi 10-9 mağlup eden Gürcü Geno Petriashvili, altın madalyanın sahibi oldu.Amir Hossein Zare'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Polonyalı Robert Baran'ı 9-3 yenen Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili ile Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 ile geçen milli sporcu Taha Akgül bronz madalya kazandı.Taha Akgül ile Kırgınizstanlı Aiaal Lazarev, müsabakalarının bitiminin ardından ayakkabılarını birlikte minderde bırakarak jübile yaptı.