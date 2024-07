Selma Altay Rodopman: 'Türk bayrağını yücelten sporcular yetiştiriyoruz!'

Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Selma Altay Rodopman, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Sporx'e konuştu.Rodopman, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Paris 2024 Olimpiyatları için yıllardır yaptığımız çalışmaların, emeklerin, fedakarlıkların karşılığını almak için geri sayıma başladık. Olimpiyat heyecanı dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemizi ve tüm camiamızı sarmış durumda. Bu büyük organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz Biz Fenerbahçe olarak, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü" mottosuyla ilerleyen bir spor kulübüyüz. Ve bu sadece bir motto değil, bu bir hakikat. Futbol ana branşımız olmakla birlikte, olimpik ve amatör branşlardaki emek ve yatırımlar, aldığımız başarılar bu mottonun milyonlar tarafından sahiplenilmesini sağlıyor." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe'nin açık ara Türkiye'den Olimpiyatlar'a en çok sporcu gönderen kulüp olduğunun altını çizen Rodopman, "Fenerbahçe olarak, topluma dokunan, Atatürk ilkelerine bağlı sağlıklı bir genç nesil yetiştirmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Olimpiyatlar gibi uluslararası en büyük yarışmalarda / organizasyonlarda Türk bayrağını taşıyan gururla dalgalandıran sporcular yetiştiriyor olmak bizim için en büyük gurur kaynaklarından biri. Örneğin 2024 Olimpiyatlarına giden 102 sporcunun 27'si Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bu Türkiye çapında bir rekor, bizden sonra en fazla sporcu yollayan kulüp 11 sporcu yolluyor. Dolasıyla Fenerbahçe bu anlamda olimpiyatların Türk takımı açısından motor gücü/lokomotifi diyebiliriz. 2016'da 16, 2021'de 22 sporcu, bugün ise sayımız 27. Bu anlamda Fenerbahçe en büyük rakibi kendisi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin hangi alanlarda sporcu gönderdiğini de açıklayan Rodopman, "Olimpiyatlarda yelkende 8 sporcunun 7'si Fenerbahçe'den, Kürekteki tek kota Fenerbahçe'den, Masa Tenisinde tek kota Fenerbahçe'den, Boksta 8 sporcunun 4'ü Fenerbahçe'den, Yüzmede 9 sporcunun 4'ü Fenerbahçe'den, Atletizmde 16 sporcunun 5'i Fenerbahçe'den, Milli Voleybol Takımımızın da 5 sporcusu Fenerbahçemizden" diyerek dağılımı aktardı."Sporda sürdürülebilir başarı için üç önemli unsurun bir araya gelmesi olmazsa olmazdır." diyen Selma Altay Rodopman, "Bunlar; 1- Kulübümüzün maddi ve manevi desteği, 2-sporcularımızın aidiyeti ve çalışma azmi, 3-Sponsorlar 4- sporcu ailelerinin bize güvenip çocuklarına her koşulda destek olması. En önemli noktalardan birinin de uzun vadeli planlı programlı bir hedef koymak olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak uluslararası arenalardaki hedeflerimizi hep bu prensibi göz önünde bulundurarak koyuyoruz. Örneğin bizim 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarımıza bakacak olursanız uzun senelerin birikmiş emeğine görmeniz mümkün. Tokyo Olimpiyatları biter bitmez Paris için çalışmalara başladık. Hiçbir başarı bir gecede gelmiyor. Yelken şubesinden bir örnek vereyim; Yelken şubemizde bir ilki hayata geçirerek şubemizin içinde ayrı bir olimpik departman oluşturduk." sözleriyle aktardı.Selma Altay Rodopman, "Yukarıda saydığım 4 madde bu anlamda son derece kritik. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu 4 maddeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Elbette bu kolay bir süreç değil. Bu noktada Başkanımızdan başlayarak tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube Başkanlarımız, teknik kadrolarımız, sporcularımız ve elbette sponsorlarımız Doğuş Grubu, Tüpraş büyük fedakârlıklarda bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin büyüklüğü de tüm bu ekiplere bir arada başarıyla koordine edebiliyor olmasıdır. Buradan her birine ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç biliyorum. Olimpizm bir ruh ve Türkiye'de bu ruhu en çok taşıyan kulübün Fenerbahçe Spor Kulübü olduğunu rakamlara bakarak da rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.Rodopman, "Biz çok büyük bir camia, çok büyük bir kültür, çok büyük bir aileyiz. Fenerbahçe olarak, Türk bayrağını, ülke sporunu uluslararası arenada en üst seviyelere taşımaya kararlıyız. Biz, sporun her dalında en iyisi olmak için çalışıyoruz ve bu yolda hep birlikte, omuz omuza ilerleyeceğiz " açıklamasını yaptı.Üye İlişkileri görevine de değinen Rodopman, "Başkanımızın Fenerbahçe yöneticisi olarak bana verdiği üye ilişkileri görevini de tam olarak bu yaklaşımla değerlendiriyorum. Fenerbahçe'nin üyeleri Fenerbahçe'nin her bir değerinin, tarihinin ve geleceğinin resmi / gönüllü toplumsal temsilcileridir. Üyelerle olan etkileşimimizin artması da bizim en önemli görevimiz. Resmi toplantılarımız dışında gerek bayramlaşma törenlerimizde gerek özel günlerde gerek Kadınlar Günü gibi Fenerbahçe'nin çok önem verdiği günlerde üyelerimizle buluşmaya özen gösteriyoruz. Üyelerimizle daimi iletişim içinde bulunmaya çalışıyoruz. Kulübümüze dair bilgi taleplerinin karşılanması adına heyecanla çalışan bir üye ilişkileri departmanımız var. Fenerbahçe üyesi olmak aidiyetin en güzel göstergesi." ifadelerini kullandı. Üyelerimiz için son olarak yepyeni bir projeyi hayata geçirdik. Fenerclusive adını verdiğimiz bu projemiz, üyelerimize pek çok markada özel ayrıcalıklar sunan, hayatlarına değer katarak aidiyet ve deneyimi ön plana koyan bir program. Şu an ilgi ve yaklaşım çok iyi. Üyelerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz.Selma Altay Rodopman, "Fenerbahçe durmadan üreten bir fabrika gibi. Durmadan hedeflerine yürüyen, çalışan, işleyen, yaşayan bir marka. Biz de onun için durmadan çalışıyoruz. Fenerbahçe, ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.