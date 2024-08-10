"Rüya Takım" evine altın madalya ile dönüyor

Paris 2024 Olimpiyatları finalinde Fransa'yı 98-87 mağlup eden ABD Erkek Basketbol Milli Takımı, altın madalya kazanmayı başardı.

'Rüya Takım' evine altın madalya ile dönüyor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler basketbol branşında ABD, Fransa'yı 98-87 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da erkekler basketbol final maçı yapıldı.

Dolu tribünlere karşı oynanan maçın ilk çeyreğini 20-15 önde tamamlayan ABD, soyunma odasına da 49-41 önde gitti.

Ev sahibi karşısında üçüncü çeyreği 72-66 önde geçen ABD, maçı da 98-87 kazanarak üst üste beşinci (2008, 2012, 2016, 2020 ve 2024) altın madalyasına ulaştı.

Stephen Curry 24 sayıyla ABD adına en çok sayı üreten ismi, Fransız Victor Wembanyama ise 26 sayıyla öne çıktı.

Dördüncü altın madalyasını kazanan ABD'li basketbolcu Kevin Durant, olimpiyatlarda en çok altın madalya kazanan erkek basketbolcu oldu.

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