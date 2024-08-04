Rebeca Andrade, altın madalya kazandı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar yer aleti kategorisinde Brezilyalı Rebeca Andrade, altın madalya elde etti.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar yer aleti finalleri yapıldı.



Brezilyalı Rebeca Andrade 14.166 puanla altın madalya elde ederken, ABD'li Simone Biles 14.133 puanla gümüş, bir diğer ABD'li Jordan Chiles 13.766 puanla bronz madalya kazandı.



Öte yandan madalya töreninde ABD'li cimnastikçiler Simone Biles ve Jordan Chiles, altın madalya kazanan Rebeca Andrade'ye eğilerek saygı gösterisinde bulundu.



Paris 2024'te artistik cimnastik branşı sona erdi.



