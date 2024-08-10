Paris'ten aklımızda kalan 7 şey!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, kapanış törenin ardından bugün sonlanıyor. Türkiye, Paris Olimpiyatları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak tamamladı. Türkiye 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir Olimpiyat'ta altın madalya kazanamadı.



Türkiye 1984'ten sonraki en başarısız Olimpiyat Oyunları'nı geçirdi. Türkiye bir önceki Olimpiyatı (Tokyo 2020) 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalyala tamamlamıştı. Tokyo'da madalya sıralamasında 20'inci olan Türkiye Paris 2024'ü 64'üncü sırada tamamladı.



İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu Olimpiyatlar'da aldığı 8 madalya ile Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.



KADINLAR BOKSTA ÜÇ MADALYA



Türkiye, kadınlar boksta 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu final maçlarında kaybederek gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya aldı.



Atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan karma 10 metre havalı tabanca takımı yarı finalde Sırbistan'a yenilerek gümüş madalya kazandı.



METE GAZOZ BRONZ MADALYADA KALDI



Son Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'ın bronz madalyayla tamamladı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan erkekler okçuluk takımı bronz madalya aldı.



Türkiye, Olimpiyat Oyunları tarihinde en başarılı olduğu spor branşı güreşte bu sene iki bronz kazandı. Kadınlar 68 kilogramda Buse Naz Çavuşoğlu, erkekler 125 kilogramda Taha Akgül bronz madalya aldı. Taekwondo branşında Nafia Kuş Aydın kadınlar 67 kilogramda bronz madalya kazandı.



FİLENİN SULTANLARI DÖRDÜNCÜ OLDU



Filenin Sultanları tarihinde ilk defa yarı finale kaldığı Olimpiyatlar'da yarı finalde İtalya'ya ve üçüncülük maçında Brezilya'ya yenilerek dördüncü oldu. Yüzme branşında Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki atlet Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle 5'inci oldu ve "Dünya gençler rekoru"nu kırdı.



ATICILIKTA İLK MADALYA



Paris Olimpiyatları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandı. Atıcılık, Türkiye'nin Yaz Olimpiyatlar'ı tarihi boyunca madalya kazandığı 10'uncu spor dalı oldu.



GÜREŞİN DURUMU



Türkiye, Yaz Olimpiyatları tarihinde en başarılı olduğu güreş branşında sadece 2 bronz madalyayla döndü. Güreş branşında Türkiye Paris'ten önce katıldığı 18 Olimpiyat'ta 29 altın, 18 gümüş, 19 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye en başarılı olduğu Roma 1960 Olimpiyatları'nda güreşte 7 altın, 2 gümüş madalya almıştı.



YUSUF DİKEÇ OLİMPİYATLARIN SİMGESİ OLDU



Milli atıcı Yusuf Dikeç, final müsabakasında ekipman kullanmadan ve tek eli cebinde atış yapması nedeniyle Olimpiyatlar'ın simgesi haline geldi. Dünya çapında sosyal medyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç'in "atış pozu"nu Olimpiyatlar'ın geri kalanında sporcular sevinç gösterisi olarak kullandı. Dünya rekoru kıran sırıkla atlamacı Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada Nina Kennedy, erkekler disk atmada Roje Stona ve pek çok sporcu, başarılarını Yusuf Dikeç haraketiyle kutladı.



