Paris 2024 Paralimpik Oyunları'da günün raporu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyalar dağıtılırken, ilk sırada Çin yer aldı. Türkiye, müsabakaların yapıldığı ilk gün birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'da günün raporu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasını Çin aldı.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunlarda ilk madalyalar sahiplerini buldu. Çin günü, 4 altın, 1 gümüş madalyayla ilk sırada kapattı.

Türkiye, oyunlardaki ilk madalyalarını elde etti. Para tekvandoda Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş, kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı.

Türkiye, madalya sıralamasında müsabakaların yapıldığı ilk günün sonunda 18. sırada yer aldı.

İlk gün 31 ülke ve Mülteci Paralimpik Takımı madalya sevinci yaşadı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 29 Ağustos'un madalya sıralaması şu şekilde oluştu: 

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1- Çin 4 1 - 5
2- Büyük Britanya 2 3 1 6
3- İtalya 2 2 5 9
4- Hollanda 2 - - 2
5- Fransa 1 2 - 3
6- Avustralya 1 1 2 4
7- Brezilya 1 1 1 3
8- Danimarka 1 - - 1
8- İsrail 1 - - 1
8- Japonya 1 - - 1
8- Polonya 1 - - 1
8- Peru 1 - - 1
8- Singapur 1 - - 1
8- Moğolistan 1 - - 1
8- Macaristan 1 - - 1
16- ABD - 3 - 3
17- Ukrayna - 2 2 4
18- TÜRKİYE - 1 1 2
18- Özbekistan - 1 1 2
20- Hong Kong - 1 - 1
20- İran - 1 - 1
20- Meksika - 1 - 1
23- İspanya - - 3 3
24- Kanada - - 2 2
25- Azerbaycan - - 1 1
25- Şili - - 1 1
25- Gürcistan - - 1 1
25- Norveç - - 1 1
25- Mülteci Paralimpik Takımı - - 1 1
25- İsviçre - - 1 1
25- Tayland - - 1 1
25- Tayvan - - 1 1
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