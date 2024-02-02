Paris 2024, Para masa Tenisinde milli sporcular elendi

Paris 2024 Paralimpik oyunlarında, para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas ikilisi çeyrek finalde elendi.

Paris 2024, Para masa Tenisinde milli sporcular elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde milli sporcular Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi, WD 20 sınıfında çeyrek finalde elendi.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 5 numaralı seribaşı olan Merve Cansu-Neslihan ikilisi, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı olan Tayvan'dan Tzu Yu Lin-Shiau Wen Tian'la karşılaştı.

Setleri 11-7, 11-6 ve 11-8 kaybeden milli sporcular sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Merve Cansu ve Neslihan'ın oyunlardaki mücadelesi bireysel kategoride devam edecek.

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