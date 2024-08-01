Paris 2024'e Samsun'dan 4 paralimpik sporcu katılacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Samsun'dan 4 sporcu temsil edecek ve uzun atlama ile gülle atma kategorilerinde madalya hedefliyor.

Paris 2024'e Samsun'dan 4 paralimpik sporcu katılacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Samsun'dan 4 sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Samsun'dan Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen uzun atlamada, Eda Yıldırım ise gülle atma kategorisinde kota aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları için haftanın 6 günü hazırlanan sporcular, antrenmanlarını İlkadım Atletizm Pisti'nde yapıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz, AA muhabirine, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için 25 Ağustos'ta yola çıkacaklarını söyledi.

Oyunlara uzun süredir hazırlandıklarını anlatan Göz," 2020 Tokyo'yu Esra Bayrak'ta kıl payı dördüncülükte kaçırdık. Şimdiki hedef o kıl payı kaçırdığı madalyayı boynuna takmak. Onun yanına ablalık yaptığı arkadaşları da kardeşleri de eklenmiş oldu. Paralimpik Oyunlara Türkiye'den en fazla katılım gösteren özel sporcu ili olarak ülkemize, sonra da ilimize bu madalyaları getirmek istiyoruz." dedi.

Para atletizm branşında kadınlarda, hem görme, hem bedensel, hem de özel sporcularda Türkiye'nin tarihinde hiç madalyasının olmadığını söyleyen Göz, şunları dile getirdi:

"Bu tarihte bir ilk olacak. Biz de bu ilki gerçekleştirmek için hazırız. Daha önceden tecrübe ettik. Bizi bekleyen o aşamaları, o merdivenleri biliyoruz, sakin kalmaya çalışıyoruz. Psikologlarımızla eğitim veriyoruz, seanslar uyguluyoruz. Kaybettikleri anda karşılaşacakları travmaların seanslarını uygulatıyoruz. Çünkü buna hem fiziksel olarak hazır oldukları gibi mental olarak da hazır olmaları gerekiyor."

Hazırlık sürecini yoğun geçirdiklerini ve sporcuların form tuttuğunu dile getiren Göz, "İnşallah tüm bu çalışmaların sonucunda istediğimizi alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Gülle atma kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporculardan Eda Yıldırım da arkadaşlarıyla olimpiyatlardan 4 madalyayla döneceklerini ifade etti.

 
 
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