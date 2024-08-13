Paralimpik milli takımı 94 sporcuyla Paris'e gitti

Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 94 sporcu törenle Fransa'ya gitti.



Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 14.30'da Paris'e giden sporcular için İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve davetliler katıldı. Bakan Bak, sporcuların Fransa'dan büyük bir başarı ile döneceklerine inandıklarını söyledi.



15 BRANŞTA 94 SPORCU İLE MÜCADELE EDECEĞİZ



Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Oyunlarda toplam 94 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek. Türkiye oyunlara Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda 94 sporcu ile madalya için mücadele edecek.



ZİRVEDEKİ YERİMİZİ KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ



Paralimpik oyunlarında golbol milli takımında mücadele edecek olan Sevda Altınoluk, "İlk önce 2016 Paralimpik oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalya kazandık. Şimdiki hedefimiz yine altın madalya, biz de bunun için çok iyi hazırlandık. İnşallah zirvede yerimizi korumak için büyük mücadele edeceğiz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi.



BÜYÜKLERİMDEN TAVSİYE ALDIM, ÇOK HEYECANLIYIM



Oyunlara katılacak olan 15 yaşındaki milli sporcu Meryem Nur Tunuğ ise, "Antrenmanlar gayet güzel geçti. Şu an VIP'deyiz ve herkes o kadar neşeli ve heyecanlı ki ortam mükemmel. İlk defa deneyimliyorum. Büyüklerimden tavsiye aldım. Bütün herşeyimizi göstereceğiz Paris'te. Umarım güzel başarılar elde ederiz" diye ifade etti.



ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN AMELİYAT OLMADIM



Ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyleyen Milli yüzücü Sümeyye Boyacı şunları söyledi:



"Buraya gelmeden önce ciddi bir sakatlık geçirdim ve şu an tek bacağım ile yarışacağım. Ülkemi temsil edebilmek için ameliyat olmadım. Türk halkını onurlandırmak, gururlandırmak en büyük hedefim. Elimden gelenin en iyisini yapıp derecemi geliştirmek istiyorum. Bu derecenin de bize güzel bir sonuç getireceğine inanıyorum. "



HEDEF ALTIN MADALYA



Kadın golbol milli takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, "Paris'e 3'ncü kez altın madalya almak için gidiyoruz. 2020 Tokyo'da sergilediğimiz altın madalya performansını Paris'te de sürdürmek istiyoruz. Zirveyi bırakmamayı düşünüyoruz. Golbol'e 12 yaşında başladım ve 16 yaşında milli takıma girdim. 17 yaşında ilk kez Paralimpik oyunlarında altın madalya kazandım. Şuan kendim için 2'nci kez altın madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.



