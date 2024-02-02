Milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda günü 4 madalya ile kapattı

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1- Çin 20 15 7 42 2- Büyük Britanya 11 8 6 25 3- Brezilya 8 3 12 23 4- Hollanda 6 2 2 10 5- ABD 5 9 5 19 6- Avustralya 5 3 4 12 7- Özbekistan 5 3 3 11 8- Fransa 3 6 8 17 9- TÜRKİYE 3 5 2 10 10- İtalya 3 4 8 15

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya olmak toplam 42 madalyayla ilk sırada bitirdi.Türkiye, oyunların dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti.Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, 31 Ağustos itibarıyla ilk 10 ülke sıralaması şöyle: