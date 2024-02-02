Milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda günü 4 madalya ile kapattı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ay-yıldızlı sporcular günü 2'si altın olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu.

Milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda günü 4 madalya ile kapattı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya olmak toplam 42 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti.

Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, 31 Ağustos itibarıyla ilk 10 ülke sıralaması şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1- Çin 20 15 7 42
2- Büyük Britanya 11 8 6 25
3- Brezilya 8 3 12 23
4- Hollanda 6 2 2 10
5- ABD 5 9 5 19
6- Avustralya 5 3 4 12
7- Özbekistan 5 3 3 11
8- Fransa 3 6 8 17
9- TÜRKİYE 3 5 2 10
10- İtalya 3 4 8 15
 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda günü 4 madalya ile kapattı
Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, yarı finale yükseldi
Turgut Aslan Yaraman, madalyanın ucundan döndü
Ahmet Kaplan, Paris'te çeyrek finale yükseldi
Paris 2024, Para masa Tenisinde milli sporcular elendi
Paris 2024 Paralimpik Para kürekte bir şans daha!
Milli para badmintoncu Halime Yıldız, çeyrek finalde
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, final şansını yitirdi
Milli para atıcı Çağla Baş, oyunlara veda etti
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'da günün raporu
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play