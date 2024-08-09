Milli yüzücülerimizin performansları

Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyatları maraton yüzme 10 kilometrede 23. oldu; Emir Batur Albayrak yarışı tamamlayamadı.

Milli yüzücülerimizin performansları
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede milli sporculardan Kuzey Tunçelli 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Pont Alexandre 3 Köprüsü'nde maraton yüzme erkekler 10 kilometre yarışı yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2.02.58.1'lik derecesiyle 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı bitiremedi.

Bu disiplinde Macar Kristof Rasovszky, 1.50.52.7'lik derecesiyle altın, Alman Oliver Klemet, 1.50.54.8'le gümüş, Macar David Betlehem ise 1.51.09.0'la bronz madalya elde etti.

Bronz madalya kazanan Betlehem, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek madalya sevincini yaşadı.

 

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