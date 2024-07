Milli para yüzücü Meryem Nur, olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 15 yaşındaki milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmek istiyor.



Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen "bipartite" davet kotası ile Paris 2024'e gidecek Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına devam ediyor.



Tunuğ, Paris 2024'e ilk kez gideceği için heyecanlı olduğunu belirterek, 4 yıldır olimpiyatlara gitmek için çalıştığını söyledi.



Hedefinin olimpiyatlara gitmek olduğunu dile getiren Tunuğ, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmek istemiştim ama yaşım tutmamıştı, o zaman daha çok hırslanmıştım. Sevilay ablamIa ve Sümeyye ablamı örnek almıştım. Hedeflediğim gibi 2024 olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Mutluyum ve gururluyum." dedi.



Tunuğ, kota alırken çok gerildiğini anlatarak, "Çünkü ilk defa olimpiyatlara gideceğim, neler olacak hiçbir fikrim yok ama zorlandığım oldu. Çok çalıştım, diyetler yaptım, kara antrenmanları, haftanın her gününü havuzda geçiriyordum. Bir de lise ikinci sınıf öğrencisi olarak zorlanıyordum. Hem ders hem de yüzme zor gidiyordu. Ama olimpiyatlara gideceğimi duyduğum an çok mutluydum." diye konuştu.



Paralimpik oyunlara katılacağını hocasından duyduğu zaman çevresindeki herkesin kendisini tebrik etmesiyle gururlandığını aktaran Tunuğ, "Umarım hep güzel haberleri almaya devam ederim. Nasip olursa madalya almayı bende çok isterim. Çok heyecanlıyım olimpiyatlara katıldığım için ve orada yarışmak gerçekten gurur verici. 15 yaşında olduğum için en küçükleri benim. Farklı bir duygu, kelimelerle anlatamıyorum açıkçası. Umarım güzel geçer, Türkiyemi ve şehrimi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Tunuğ, akranlarına tavsiyelerde de bulunarak, şunları kaydetti:



"Erken yaşta spora başlamalarını tavsiye ederim. Çünkü o zaman hangi spora yöneleceğinize dair en azından bilginiz olur. Erken başladığınız zaman önünüze bir hedef koyarsanız, o hedef doğrultusunda giderseniz hedefinize ulaşırsınız. Sakın evde kalmayın, hayatınızı yaşayın çünkü hayat kısa. Hem eğlenin hem çalışın hem de gezin. Güzel bir duygu yani. İlk başta bende çekindim, gezmek yarışmak farklı bir ortamı tanımak kendini anlatmak çok güzel bir his gerçekten. Bütün arkadaşlarıma öneriyorum, bir spor bambaşka bir hayat gösterir bize."