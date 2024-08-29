Milli para badmintoncu Halime Yıldız, çeyrek finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Para badmintonda milli sporcu Halime Yıldız, ikinci maçını da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Milli para badmintoncu Halime Yıldız, çeyrek finalde
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ikinci maçında Taylandlı rakibi Darunee Henpraiwan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, ikinci maçında Tayland'dan Henpraiwan ile karşılaştı.

Rakibini 21-12 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, grupta 2'de 2 yaptı.

Çeyrek finale kalmayı garantileyen Halime Yıldız, gruptaki son maçında cumartesi günü TSİ 10.10'da Çinli Zuxian Xiao ile karşı karşıya gelecek.

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