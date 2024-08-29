Milli para badmintoncu Halime Yıldız, çeyrek finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ikinci maçında Taylandlı rakibi Darunee Henpraiwan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, ikinci maçında Tayland'dan Henpraiwan ile karşılaştı.



Rakibini 21-12 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, grupta 2'de 2 yaptı.



Çeyrek finale kalmayı garantileyen Halime Yıldız, gruptaki son maçında cumartesi günü TSİ 10.10'da Çinli Zuxian Xiao ile karşı karşıya gelecek.



