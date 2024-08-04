Jokic ve Bogdanovic, Sırbistan'ı yarı finale taşıdı

2024 Paris Olimpiyatları basketbol çeyrek finalinde Sırbistan, 24 sayı geriye düştüğü maçta Avustralya'yı 95-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Normal süresi 82-82 biten maçı uzatmalarda kazanan Sırbistan'da Nikola Jokic 21 sayı 12 ribaunt 7 asist ile yıldızlaşırken, Bogdan Bogdanovic 15 sayı 5 ribaunt 6 asist ile takımına önemli bir katkı sağladı.



Avustralya'da ise Patty Mills'in 26, Josh Giddey'in ise 25 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Patty Mills, normal sürede 82-80 devam eden maçın bitimine 1.4 saniye kala Nikola Jokic'in üzerinden bulduğu isabetle durumu 82-82'ye getirmiş ve maçı uzatmaya taşımıştı.



Sırbistan, yarı finalde Brezilya - ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



