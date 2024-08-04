Jokic ve Bogdanovic, Sırbistan'ı yarı finale taşıdı

2024 Paris Olimpiyatları basketbol çeyrek finalinde Sırbistan, 24 sayı geriye düştüğü maçta Avustralya'yı 95-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Jokic ve Bogdanovic, Sırbistan'ı yarı finale taşıdı
2024 Paris Olimpiyatları basketbol çeyrek finalinde Sırbistan, 24 sayı geriye düştüğü maçta Avustralya'yı 95-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Normal süresi 82-82 biten maçı uzatmalarda kazanan Sırbistan'da Nikola Jokic 21 sayı 12 ribaunt 7 asist ile yıldızlaşırken, Bogdan Bogdanovic 15 sayı 5 ribaunt 6 asist ile takımına önemli bir katkı sağladı.

Avustralya'da ise Patty Mills'in 26, Josh Giddey'in ise 25 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Patty Mills, normal sürede 82-80 devam eden maçın bitimine 1.4 saniye kala Nikola Jokic'in üzerinden bulduğu isabetle durumu 82-82'ye getirmiş ve maçı uzatmaya taşımıştı.

Sırbistan, yarı finalde Brezilya - ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
12. Gün: Paris'te yeni madalyalar peşindeyiz
Paris'te Kadın futbolunda finalin adı belli oldu
Paris'te 11. günün X raporu
Güreş kadınlar 68 kiloda altın madalya ABD'nin
Paris'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu
Buse Tosun Çavuşoğlu: ''Türk kadınının gücünü gösterdim''
Gabrielle Thomas, Paris'te altın madalyaya rahat uzandı
Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!
Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!
Erkekler 1500 metrede Cole Hocker rüzgarı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play