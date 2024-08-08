İspanya U23, Olimpiyat şampiyonu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol finalinde İspanya U23, uzatmalara giden maçta Fransa U23'ü 5-3 mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu.

İspanya U23, Olimpiyat şampiyonu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol final maçında Santi yönetimindeki İspanya U23 ile Thierry Henry'nin çalıştırdığı Fransa U23 karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı İspanya uzatmalara giden maçta 5-3 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 18 ve 25. dakikada Fermin Lopez, 28. dakikada Alejandro Baena, 100 ve 120+1. dakikalarda ise Sergio Camello kaydetti. Fransa'nın golleri 11. dakikada Enzo Millot, 79. dakikada Maghnes Akliouche ve 90+3. dakikada penaltıdan Meteta'dan geldi.

İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te finale çıkmış, finalde rakibi İngiltere'yi mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Marileidy Paulino'dan olimpiyat rekoru!
Kadınlar plaj voleybolunda altın madalya Brezilya'nın
Paris'te erkekler hentbolda finalistler belli oldu
Paris'te kadın basketbolunda finalistler belli oldu
Tsugumi Sakurai, güreş 57 kiloda altın madalyaya ulaştı
Magomed Eldarovitch Ramazanov'dan altın madalya!
Filenin Sultanları, madalya için sahaya çıkıyor!
Japon güreşçi Rei Higuchi'den altın madalya
Masa tenisi erkekler takımda altın Çin'e gitti
Halter erkekler 89 kiloda zirve Karlos May Nasar'ın
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play