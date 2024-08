İlkin Aydın: 'En büyük hücum gücümüz Vargas'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın, takım arkadaşlarını kutladı.



South Paris Arena'da oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sporcu, olimpiyattaki maçların çok zor olduğuna dikkati çekti.



Hollanda karşılaşmasında forma giymediğini anımsatan Aydın, "Bugün ilk kez olimpiyat maçına çıktım. Sahadaki heyecanım ve stresim çok yüksekti. Dominik Cumhuriyeti karşısında sergilediğimiz tavır ve oynadığımız oyundan dolayı bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada hiçbir maçı ortalama oynayarak kazanamazsınız, hepsinde iyi oynamanız gerekiyor. Bugün Dominik Cumhuriyeti de çok inat etti, iyi defans yaptı, çok blok yaptı. Bizi ilk sette çok zor duruma soktukları anlar oldu. Ama ilk setin ardından oyunlarını çözüp çok iyi bir çıkış yakaladık. Yapamadığımız şeyleri ikinci sette sahaya koyduk ve böyle olunca maç da bize döndü." dedi.



Milli takımın maçlarının sabah erken saatte oynanmasıyla ilgili konuşan Aydın, "Sabah 5'te uyanıyoruz. Uzun süredir buranın hazırlığını yapıyorduk. Milletler Ligi'nden sonra antrenmanlara başladığımızdan bu yana sabahları erken kalkıyoruz. Çok keyifli olduğunu söyleyemem sabah gelmenin ama yine de bizi zorlayan bir şey yok. Biz buna fazlasıyla çalıştık." diye konuştu.



"ATAK GÜCÜMÜZÜN BAŞINDA VARGAS GELİYOR"



Takım kadrosunun hücum anlamında çok iyi olduğunun da altını çizen Aydın, "Takımımızdaki herkes atak konusunda çok yönlü, çok sert, çok agresif. İyi manşet aldığımız zaman önüne geçilemeyen bir atak gücümüz oluyor. Vargas bunun başında geliyor. Hem çok kuvvetli hem de çok yönlü. O yüzden iyi manşet alınca biz de atak konusunda rahatlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Aydın, organizasyona maç maç baktıklarını ve günden güne daha da iyi olacaklarını söyledi.



Olimpiyatta atmosferin "inanılmaz" olduğunu dile getiren Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Takımda ben de dahil sakat oyuncular vardı. Çok hazırlık maçı yapmadık. Burada olimpiyat maçları oynadığımızın farkındayız. Her maça ayrı şekilde hazırlanıyoruz. Her maçta üzerine koyarak gitmekte fayda var. Böyle de yapacağımıza inanıyorum. İtalya maçı için çok heyecanlıyız. Galip gelmek istiyoruz. Buradaki atmosfer inanılmaz. Ne olacağı belli olmuyor ama öngördüğüm tek şey keyifli bir maç olacağı. Benim en iyi hissettiğim nokta buradaki seyirci. Sahada Türkiye'deymiş gibi hissediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor."