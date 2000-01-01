Halterde +102 kiloda Gürcü sporcu altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halter +102 kilo kategorisinde Gürcistanlı Lasha Talakhadze, toplamda 470 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.

Halterde +102 kiloda Gürcü sporcu altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halterde final müsabakaları gerçekleştirildi.

South Paris Arena'daki +102 kilo mücadelelerinde Gürcistanlı sporcu Lasha Talakhadze, koparmada 215 kilo, silkmede de 255 kilo kaldırırken toplamda 470 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

Ermeni Varazdat Lalayan, koparmada 215, silkmede 252 kiloyla toplamda 467 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

Bahreynli Gor Minasyan ise koparmada 216, silkmede de 245 kilo kaldırarak toplamda 461 kiloya ulaştı ve bronz madalya elde etti.

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