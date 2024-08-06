Giovanni Guidetti Sırbistan'dan ayrıldı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda hayal kırıklığı yaşayan Sırbistan'ın başantrenörü Giovanni Guidetti görevinden ayrıldı.

Giovanni Guidetti Sırbistan'dan ayrıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda eden Sırbistan'da başantrenör Giovanni Guidetti dönemi sona erdi. Giovanni Guidetti büyük hayal kırıklığı yaşadıkları turnuvanın ardından görevinden ayrıldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki sonucun tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Giovanni Guidetti ayrılık kararını şu sözlerle açıkladı:

"Olimpiyatlar'daki performansımız, bu harika oyuncu grubunun son on yılda Sırbistan'a getirdiği tüm madalyaları ve kupaları silmemeli. Son 2 yıldır bu takımı çalıştırmak bir onurdu. Ne yazık ki son, birçok yanlış seçimin sonucuydu ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Güzel anılar için çok teşekkür ederim ve bu güzel takıma ve ülkeye bol şans diliyorum."

Sırbistan Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grup aşamasında oynadığı maçlardan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sırbistan Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grup aşamasında oynadığı maçlarda şu sonuçları elde etti:

Sırbistan 3-0 Fransa
Sırbistan 2-3 Amerika
Sırbistan 1-3 Çin

Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

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