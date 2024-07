Fransa, tren hatlarının kundaklanmasıyla teyakkuzda

Olimpiyat Oyunları için "en güvenli" ev sahibi olmayı hedefleyen Fransa, uluslararası spor etkinliğinin açılış töreninden önce tren seferlerini kilitleyen kundaklama ile teyakkuza geçti.



Fransa'nın 7 yıldır hazırlandığı Olimpiyat Oyunları'nın dün düzenlenen açılış törenine saatler kala ülke genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklandı, Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellendi.



Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, kundaklama sonrası yaptığı ilk açıklamalarda, Fransa'nın atlantik, kuzey ve doğusunda bulunan hatlardan geçen seferlerin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiğini belirtti.



Ayrıca, Paris'ten Belçika ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.



Tren hatlarındaki kilitlenmelerden 250 bin yolcu etkilenirken, bu sayının hafta sonuna kadar 800 bine ulaşması öngörülüyor.



Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, kundaklama olaylarına ilişkin dün yaptığı basın toplantısında, "Elimizdeki tüm kanıtlar bunun kasıtlı olduğunu açıkça göstermektedir. Zamanlama, özellikle güneydoğu yönünden kaçan insanlarla dolu minibüsler, olay yerinde bulunan yangın çıkarıcı cihazlar. Her şey kundaklamaya işaret ediyor." diyerek aksamaların yangından kaynaklandığını ifade etti.



Uluslararası spor etkinliğinin ilk gününden ulaşımda yaşanan sorunlara rağmen 100 yılın ardından başkent Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, Sen Nehri'nde dün yerel saatle 19.30'da yaklaşık 300 bin izleyicinin katılımıyla yapıldı.



Olimpiyat Oyunları'nın tarihinde ilk kez müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında düzenlenen açılış töreni kapsamında güvenlik tedbirleri de had safhadaydı.



ÇOK SAYIDA ÖNLEM ALINDI



Fransa, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcunun şehirdeki 40 farklı noktada yarıştığı olimpiyatlar süresince 16 milyon turistin ziyaret etmesi öngörülen başkentinde güvenliği sağlamak için çok sayıda önlem aldı.



Olimpiyat Köyü'nde bulunan polis merkezine 23 Temmuz'daki ziyareti sırasında, "Olimpiyatlara hazırız." diyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin olimpiyatlar için "en güvenli" ev sahibi olacağını söyledi.



Yetkililer, olimpiyatlara yönelik belli bir tehdidin söz konusu olmadığını, ancak gelebilecek her türlü saldırıya karşı hazırlık yapıldığını bildirdi.



Ziyaretçiler 18 Temmuz'dan bu yana, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı bölgeye yalnızca İçişleri Bakanlığının erişime açtığı platforma kayıt olarak elde ettikleri karekodla girebiliyor. Bu uygulama, bölge sakinleri ve bu alanda çalışanları da kapsıyor.



Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninden saatler önce X hesabından yaptığı paylaşımda, toplamda 18 bin askerden oluşan bir ekibin açılış için hazır olduğunu bildirdi.



Lecornu, antidron sistemleriyle havadan alınan önlemlerin, suda yapılacak etkinliklerdeki güvenliği sağlayacak donanmanın ve karada görevlendirilmiş askerlerin hazır olduğunu belirtti.



Toplamda yaklaşık 77 bin polis, asker, jandarma ve güvenlik görevlisi 11 Ağustos'a kadar devam edecek spor etkinliği boyunca Paris sokaklarında seferber olacak. Bunun yanı sıra, Fransız güvenlik güçleri havadan güvenlik önlemlerini de sürdürecek.



PARİS'TE 44 BİN BARİYER



Paris'te olimpiyat müsabakalarının düzenleneceği pek çok alanda alınan güvenlik önlemleri ve kurulan 44 bin bariyer, hem turistlerin hem de şehir sakinlerinin bazı semtlerde tarihi bina ve mekanlara erişimini kısıtlıyor.



Başkentten geçen nehrin etrafında yapılan açılış töreni nedeniyle yaklaşık 15 metro durağının ve birçok ana yolun kapalı olması, şehirdeki ulaşımı zorlaştırdı.



Yetkililer, kentteki pek çok alanı işgal eden bu barikatların açılış töreninin ardından kaldırılacağını söylese de mevcut durum hem şehir sakinleri hem de turistler için can sıkıcı bir hal aldı.



YABANCI POLİSLERDEN FRANSIZ POLİSİNE DESTEK



Aralarında Almanya, İspanya, Katar ve Güney Kore'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeden gelen yaklaşık 2 bin yabancı polis, müsabakaların yapılacağı alanlarda güvenliğin sağlanması için, sahadaki yaklaşık 45 bin Fransız güvenlik güçleriyle işbirliği içinde çalışacak.



Belçika basınındaki haberlere göre, aralarında Belçika'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinin istihbarat servisi, Fransa'ya etkinlik sırasında Fransız polisi ile bilgi alışverişinde bulunabilecek irtibat görevlisi gönderecek.



Bunun yanı sıra, Belçika'dan gönderilen patlayıcı tespit köpekleri ve Fransa'nın yetkisi altında özel ekipmanlarla düşman dronları bulabilecek, tanımlayabilecek ve gerekirse gökyüzünde imha edebilecek özellikteki antidron ekibi de Fransa'ya gidecek.



Başbakan Gabriel Attal, Olimpiyat Oyunları için uygulamaya konulan antidron sistemini değerlendirdiği Velizy-Villacoublay Hava Üssü 107'de 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda güvenliğin en üst düzeyde olacağına dair güvence verdi.



"Son on gün içinde Olimpiyat Oyunları altyapılarının çevresinde her gün ortalama 6 dron yakalandı." diyen Attal, bu kişilerin görüntü çekmek isteyen turistler olabileceğini belirtti ve bu durumun ilerleyen günlerde de yaşanabileceğini aktardı.



UZAKLAŞTIRMA VE GÖZALTI KARARLARI



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı 13 Temmuz tarihli paylaşımında, Paris Olimpiyatları için bugüne kadar 770 bin idari soruşturma yapıldığını ve bu soruşturmalarda güvenliği tehlikeye atabileceğinden şüphelenilen 3 bin 570 kişinin etkinliklere katılımının engellendiğini açıkladı.



Bu arada, Almancada "tank" anlamına gelen "Panzer" lakaplı bir Neonazi, olimpiyatlara yönelik saldırılar planladığı şüphesiyle 17 Temmuz'da polis tarafından ülkenin doğusunda bulunan Colmar kentinde gözaltına alındı. Panzer lakaplı kişinin, olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüphelenildi.



Fransa'da yaşayan bir Rus vatandaşı ise 23 Temmuz'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine evinde arama yapılan şüpheli hakkında "Olimpiyat Oyunları'nı iktidarsızlaştıracak eylemler düzenlemek üzere yabancı güce istihbarat sağladığı" iddiasıyla 30 yıl hapis cezası öngören bir soruşturma açıldı.



İçişleri Bakanlığı'nın Paris'teki suç oranlarına ilişkin 25 Temmuz tarihli açıklamasına göre, olimpiyat alanları çevresinde polise yönelik saldırı ve şiddet eylemlerinin sayısı 15-21 Temmuz'da yüzde 20 arttı.