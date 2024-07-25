Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, Hollanda galibiyetiyle başlarken, Dominik Cumhuriyeti'nde doping skandalı yaşandı; Lisvel Eve diskalifiye edildi.

Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, Hollanda galibiyeti ile başladı. Perşembe günü karşılaşacağız Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşanıyor.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.

Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi

4 YIL MEN CEZASI

Lisvel Eve, doping sebebiyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası yiyecek.

"Bu son derece üzücü bir durum, kendimle ilgili çok kötü ve hayal kırıklığına uğradım, daha önce araştıramadığım için benim gözümden kaçtı, vücudumdaki sıvı tutmayı kontrol etmek için kullandığım (furosemid) ilaç son VNL'de doping testine takıldı."

Eve'in doping kullandığı olimpiyat 1 gün önce tespit edilmiş ve turnuvadan men edilmişti.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya

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