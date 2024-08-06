Evsizler olimpiyatların bitmesini bekliyor!

Fransa'da refakatsiz çocuk göçmenlere yardım faaliyetlerinde bulunan Timmy Derneğinin Başkanı Esperance M. resmi makamların, turistlerin gözünde ülkede "Yoksulluk bulunmuyor" algısı oluşturmak için sokakta kalan evsizleri Olimpiyat Oyunları öncesi alelacele başkent Paris'in dışındaki bölgelere yerleştirdiğini belirtti.



EVSİZLER PARİS DIŞINA GÖNDERİLDİ



Fransa, 33. Yaz Olimpiyat Oyunlarına hazırlık sürecinde başkent Paris ve çevresinde evsizler ile aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri kaldıkları yerlerden çıkardı.



Söz konusu evsizler, Strazburg ve Orleans gibi farklı kentlere otobüslerle götürülerek Paris merkezinden uzaklaştırıldı.



Düzensiz göçmenlere yardım eden derneklerin çatı kuruluşu "Madalyonun Diğer Yüzü" adlı topluluk, haziranda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için, başkentin de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, bir yıl öncesinden başlanarak, yerlerinden uzaklaştırılan evsizleri konu alan rapor yayınladı.



Rapora göre, Ile-de-France'da bir yıl öncesinden başlanarak Olimpiyat Köyü'nün bulunduğu bölgede aralarında düzensiz göçmenlerin de olduğu 3 bin 434'ü çocuk toplam 12 bin 545 evsiz kaldıkları kamp gibi alanlardan çıkarıldı.



Olimpiyat Oyunları'na gelen sporcuları ağırlamak için inşa edilen Olimpiyat Köyü'nün yakınındaki Ile-Saint-Denis bölgesinde 26 Nisan 2023'te 500 evsizin kaldığı alandan tahliye edildiği belirtilen raporda, "Bu tahliye ve Paris Olimpiyat Oyunları arasında bağ kurmamak zor." ifadesine yer verildi.



Soyadının paylaşılmasını istemeyen Timmy Derneğinin Başkanı Esperance M, Paris yönetiminin, Olimpiyat Oyunları öncesinde refakatsiz çocuk göçmenler de dahil evsizlere yönelik başkentten uzaklaştırma politikasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bir süredir başkentteki evsizleri ve yerleştirilmeyi bekleyen sığınmacıları başka bölgelere naklettiklerini söyleyen Esperance, eskiden bunun aksine uygulamaların olduğunu, sokakta kalanların bulundukları bölgelere yerleştirildiğini aktardı.



"Paris manzarası için leke gibi görülen insanlar"



Esperance, resmi makamların, sokakta kalanların başka bölgelere aktarılmasına Paris ve çevresinde yeterli barınma imkanı olmamasını gerekçe gösterdiklerini belirterek, buranın Olimpiyat Oyunları ve Rugbi Dünya Kupası personelini ağırlamak için 5 bin acil konaklama yerinin dönüştürüldüğünü ifade etti.



Paris'e yönelik yoksulluğun olmadığı bir şehir algısı oluşturmak için bunların yapıldığını belirten Esperance, "Gerçeği yansıtmayan bir imaj için feda edilen en savunmasız insanlar ve sokakta kalanlar. Kabaca söyleyelim, manzarada leke gibi görülen insanlar." dedi.



Esperance, Ile-de-France Valiliğinin, bundan sonra evsizlere yönelik barınma operasyonlarını başkent dışında gerçekleştireceklerini duyurduğunu belirterek, "Hükümet, Olimpiyatlarda turistlerin manzarasına girmesini istemedikleri bir kesimi dışarıya iterek cezalandırıyor." diye konuştu.



Paris civarında kalan evsizler ve göçmenler açısından zamanla burada takip etmesi gereken resmi ve adli işlemler ile tıbbi tedavilerine rağmen başka bölgelere yerleştirilmesinin büyük zorluk oluşturacağını belirten Esperance, "Onları köklerinden ayırıyoruz, bu ayrıca yıllardır burada olan insanlar için de geçerli. Sokakta olup eğitim gören gençler bile bölgelere gönderildi." ifadelerini kullandı.



Esperance, bu insanların burada kurdukları bağlardan koparıldığını ve bilmedikleri istikamete sevk edildiklerini ifade ederek, Paris dışına yapılan bu uzaklaştırmalar kapsamında evsizlerin rızasının alınmadığına dikkati çekti.



Bu kişilere uygun şekilde barınma garantisi sağlansa, bir kısmının Paris çevresinin dışına gitmeye razı olabileceğine işaret eden Esperance, nereye gideceği bildirilmeden bir otobüse bindirilmenin çok acı bir şey olduğunu vurguladı.



Esperance, evsizlere yardım yapan derneklere bu tahliyelerle ilgili önceden haber verilmediğini ve bu nedenle söz konusu kişilere bilgilendirme yapılamadığını ifade etti.



Montreuil kentinde polisin, mayısta evsizlerin yaşadığı bir binayı sabah saatlerinde tahliye ettiğini belirten Esperance, buradaki neredeyse herkesin karakola sevk edildiğini söyledi.



Esperance, ardından söz konusu kişilerden bazılarının ise idari gözetim merkezine götürüldüğünü kaydetti.



Çocuk göçmenlerin reşit bireyler olarak iltica talebinde bulunması için baskı



Paris dışına gönderilen bazı çocuk göçmenlere, barınma hizmetinden faydalanmaya devam edebilmeleri için reşit bireyler olarak iltica talebinde bulunmalarının talep edildiğini aktaran Esperance, bu göçmenlere, kendi durumlarını kapsamayan bir iltica talebini kabul etmemelerinin tavsiye edildiğini aktardı.



Esperance, kendilerinden talep edilen seçeneği kabul etmeyen çocuk göçmenlerin sokağa atıldığını veya Paris'e yeniden geldiğini anlattı.



"(Evsizlerin) Olimpiyat Oyunları boyunca da bir şekilde buradan uzaklaştırılacaklarını çok iyi biliyorduk." diyen Esperance, valiliğin konuyu derneklerle görüşmeye yönelik açık bir tutum sergilememesini eleştirdi.



