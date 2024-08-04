Erkekler disk atmada Stona rekorla altın madalya aldı!

Erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Erkekler disk atmada Stona rekorla altın madalya aldı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler disk atma finalleri gerçekleştirildi.

Jamaikalı Roje Stona 70.00 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde 74.35'le dünya rekortmeni Litvanyalı Mykolas Alekna 69.97'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Matthew Denny 69.31'le bronz madalya elde etti.

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