Eda Erdem: "Taraftarlarımızı sevmemek çok zor!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, 3-1 kazanılan Dominik Cumhuriyeti maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem: 'Taraftarlarımızı sevmemek çok zor!'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, 3-1 kazanılan Dominik Cumhuriyeti maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç geçirdiklerini söyleyen Eda, "Keyifli bir maç oldu bence. İlk sette biraz oyuna giremedik ama sonrasında her yerden skor üretmeye başladık. İlk sette biraz defans yapamadık, çok fazla top düştü. İkinci sette biraz daha agresif olmaya başladık ve ibre bizden yana döndü. 2'de 2 yaparak gidiyoruz ve keyif alarak oynadık. Bunu hatırlamamız çok önemli. İtalya maçı çok zorlu olacak ama en iyi şekilde oynayacağımıza inanıyorum." dedi.

Taraftarların desteğine değinen Eda, "Bizi sadece Türk taraftarlarımız değil, tüm dünyadan taraftarlar seviyor. Nasıl sevmeyeceksin ki, iyi ki varlar! Bugün bence herkes çok iyiydi. Olimpiyatlar gerçekten zor ve çok fazla favori var. Bizim de her alanda iyi olmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
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