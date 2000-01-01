Eda Erdem Dündar: ''Asla mücadeleyi bırakmadık''

"Üzücü yani, çok üzgünüm. Brezilya'yı tebrik etmemiz lazım, karar anlarında soğukkanlı kalabildiler. Uzun bir yaz oldu bizim için, bir madalya ile kapatmamız gerekiyordu ama olmadı. Takımımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum. O kadar şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık.'' dedi.

Sözlerine devam eden Eda Erdem, ''

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, 3-1 kaybedilen İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.Eda Erdem maçla ilgiliifadelerini kullandı.